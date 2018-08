Arranjar 5 pessoas, ou múltiplos (tipo dez, quinze, vinte para quem ainda não passou a Matemática), para encher os carros. Malas cheias até à borda com roupa entre o “não vou levar isto porque é demasiado fixe para depois vir de lá tudo cagado, cheio de pedras, cheio de merda” e o “também não quero parecer um gandim só com roupa toda velha e sem estilo nenhum”, com o kit básico de higiene, que para muitos é 2 ou 3 toalhitas para passar no sovaco já só ao quarto dia de festival, e com uns quantos preservativos carregadinhos de fé, que tantas vezes voltam mais tristes do que foram. Tendas ainda com pó, migalhas e memórias do ano anterior. Sacos-cama com nódoas brancas. É ranho, só pode ser ranho, Deus queira que seja ranho porque perdi o meu saco-cama o ano passado e este é emprestado. O carro continua-se a encher com latas de atum, pacotes de massa e grades de minis. O dinheiro é curto e não é para gastar em comida, que cada garrafa de vodka ainda são 8€. Os 2€ que sobram do orçamento diário chegam bem para almoçar e jantar.

Vai tudo ao monte e em cima dos que vão atrás. Quando temos entre os quinze e os vinte e tais anos, levar uma ou duas grades ao colo durante 4 horas é mais fácil que pegar no comando da TV para mudar de canal depois dos 30. Com tudo aquilo que já vai no carro, sobra um restinho de espaço para oxigénio e o resto é preenchido por aquela tesaneira de estar vivo. E com tesão mesmo, que quando temos aquela idade “até o vento nos dá tesão”, já dizia um senhor muito antigo vizinho do meu amigo Pedro.

Chegar ao parque de campismo do recinto. Já não há lugar à sombra? ‘Sa foda. Dormir é sobrevalorizado. O que importa é que já cá estamos! Lindo! Abre essa! E abre-se a primeira lata nos tempos em que o vidro não podia entrar no campismo. Lembram-se? Chegar aos seguranças e estar ali de lado a despejar aquela gosma das salsichas, que é a mesma que é usada para converter fetos com malformações congénitas em Museus da Ciência.