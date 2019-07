João Miguel Tavares (JMT), ainda no debate que a polémica crónica de Maria de Fátima Bonifácio originou, escreve hoje que considera que há culturas superiores a outras. É mais uma de inúmeras crónicas que se têm escrito à conta do delírio da historiadora.

Eu concordo com JMT quando diz que “não é preciso levar ninguém a tribunal para que as ideias com que não concordamos sejam combatidas”, não concordo quando acrescenta: “Se um mau artigo deu origem a vários excelentes artigos, a sociedade perdeu o quê, exactamente? Nada. Só ganhou”. Não sei bem se é saudável alinharmos nisto. “Se Chernobyl deu uma excelente série, a sociedade perdeu o quê, exatamente? Nada. Só ganhou”. Fica estranho, não é? Por mim, um privilegiado com acesso a streaming, tudo bem. Talvez caia mal à malta que ficou a brilhar no escuro com radiação.

Mas enfim. Avancemos, superiormente, para o choque cultural.

“O pressuposto de que nenhuma cultura é superior à outra também já deu bastante barraca nas últimas décadas, nomeadamente na Europa, onde a paixão multiculturalista produziu os guetos que alimentaram o terrorismo.”

Ou seja, foram os adeptos da diversidade que promoveram o acantonamento em guetos das culturas inferiores. O que JMT quer dizer é que a esquerda gosta tanto de imigrantes que eles se sentiram sufocados com tanto amor ao ponto de decidirem começar a fabricar bombas caseiras, já que não tinham coragem para acabar com a relação por mensagem. E que a direita é uma amante kinky das minorias, que sente que estas gostam de BDSM, pelo que veste cabedal, algema os imigrantes, pega no chicote e grita “diz que a minha cultura é melhor que a tua!”, “diz que a minha cultura é melhor que a tua!”, “diz que a minha cultura é melhor que a tua!”.

“Se os homens produzem cultura como as abelhas produzem mel, então é fácil saber quais são as melhores culturas: é aquelas que mais homens desejam consumir.”

Em primeiro lugar, não sou antropólogo nem apicultor. Contudo, tenho a convicção de que os homens não produzem cultura como as abelhas produzem mel. As abelhas são mais organizadas e de certeza que não têm uma cultura tão estupidificante.