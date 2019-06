Bem sei que as intagramers lutam bem por isso, com a quantidade de #throwbacks que fazem durante as outras estações, com as suas fotos em biquini em dias em que chove copiosamente e o frio faz com que os nossos pobres testículos procurem abrigo junto aos rins, mas não tem resultado.

Gosto do desespero com que escrevem "ai, que saudades do Verão...", como se assim os dias passassem mais rápido. Não resulta, mas pelo menos resulta para o seu afagamento do ego digitalmente, que é a verdadeira razão do #tb. Está tudo bem com isso, mas durante alguns segundos levam-me ao engano.

Fico entusiasmado, pronto para sair de casa todo nu porque estão 45 graus, só que depois continuo no meu scroll procrastinador e inútil, e volto à realidade com a foto da D. Dolores com um fato de treino de veludo quentinho, roxo e dourado, e um cachecol da Juventus com ar de que mesmo assim está com frio.

Agora, e ignorando completamente todas as questões climatéricas, como as pessoas que comem carne vermelha todos os dias, andam de carro para todo o lado e nem sequer a reciclagem fazem, posso admitir-vos que por mim também era Verão o ano todo.

A cerveja gelada em esplanada, todos os dias. Peixe e carne (não todos os dias!) grelhados ao ar livre. A praia sempre à nossa espera. Os programas completamente abjectos das televisões que no verão tratam os telespectadores como atrasados mentais, ainda com mais intensidade do que o fazem o ano todo. O sexo que acaba sempre com os corpos encharcados de suor, que se esfregam e escorregam um no outro, e tem que se parar a meio para abrir a janela, mas depois ter que fazer menos barulho porque a vizinha bem gira está lá em baixo a passear o cão, e pode dar-lhe uma certa tesãozinha ouvir aquelas coisas, e se calhar ainda nos vai bater à porta para se juntar, ó que chatice tremenda seria, e depois juntava-se mesmo e passavam a ser três corpos suados, a consumirem-se em sexo, suor e labaredas, ai e as coisas maravilhosas que se fazem em tal pecado, e faz-se uma pausa para um copo de vinho branco para os três antes de continuar, e depois um dos corpos junta cubos de gelo, não ao vinho, aos corpos, e o gelo mistura-se com a tesão do suor, e é verão, é verão, é verão, sim, é verão, tão bom é verão.

Sou capaz de me ter entusiasmado, deixei-me levar pelas emoções.

Queria só mesmo dizer que gostava de que fosse Verão o ano inteiro.