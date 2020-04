Este texto faz parte da rubrica Regresso a um Mundo Novo, em parceria com a plataforma 100 Oportunidades, em que vários jovens nos ajudam a pensar o mundo pós-pandemia.

Nunca me apercebi do quanto amava o mar até ter de ficar longe dele por mais de um mês, confinada no meu pequeno apartamento no centro de Lisboa.

Mas em breve poderei voltar a isso.

Dizem que passar pelo menos 120 minutos por semana perto da natureza está associado a uma boa saúde e a bem-estar psicológico; digamos que no último mês não cheguei - nem perto - às minhas duas horas semanais de terapia.

Mas em breve poderei voltar a isso.

Sim.

Em breve, poderemos regressar a todas as coisas que amamos, à nossa vida normal ... mas deveremos voltar à nossa velha maneira de fazer as coisas?

Dentro de pouco tempo teremos a incrível oportunidade de moldar um novo mundo, criar novos hábitos, adotar uma nova maneira de viver. Este é o nosso momento de acertar as coisas. É hora de viver mais devagar, apreciar o que temos e reduzir o nosso impacto individual no planeta. Não podemos voltar ao velho panorama. Acredito que durante a quarentena aprendemos muitas coisas que podemos levar connosco para a "vida pós-confinamento" e para tornar este mundo um pouco melhor.