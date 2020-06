Tudo isto acontece a meio ano do final do mandato de um presidente eleito em 2016 sem qualquer experiência política ou militar. Esta sublevação de agora, com o caos instalado nas ruas, tem raízes muito antes do tempo de Trump. Este mal social faz parte da vida dos EUA desde a declaração da independência e fundação da nação em 1776: é a hierarquia racial instalada e que nunca foi atada e harmonizada.

Os linchamentos e as injustiças são recorrentes na história dos Estados Unidos. Este passado de inferno está cheio de episódios em que esta América ficou em chamas. O momento mais dramático desta história é o de 4 de abril de 1968 quando um líder Nobel da Paz, Martin Luther King, foi assassinado com um tiro na garganta quando assomou à varanda do primeiro andar do pequeno motel Lorraine, em Memphis, no Tennessee.

Aquela década de 60 estava trágica nos EUA em guerra no Vietnam: em novembro de 63, foi o choque brutal do assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy; em fevereiro de 65, foram as ondas de revolta desencadeadas pelo assassinato do líder negro Malcom X. Nesse tempo, houve um homem sábio que soube mostrar sentimentos e as palavras certas para algum apaziguamento da fúria dos revoltados, ainda que dos protestos tenham resultado 43 mortos e 3500 feridos. Esse apaziguador com discurso inclusivo foi Bob Kennedy, o senador que estava destinado a ser presidente dos Estados Unidos, tal como o irmão John, assassinado em Dallas. Mas Bob também veio a ser morto, dois meses depois de Martin Luther King.

A turbulência dessas semanas foi tremenda.

Essa década de 60, tendo momentos prodigiosos na criação e em avanços para a Humanidade, foi muito cruel pelas tensões raciais nos EUA.

Uma força decisiva para a superação desses episódios de alta tensão, como agora acontece, é a afirmação de líderes que se esforçam para a conciliação e o apaziguamento. Quando, pelo contrário, o discurso é de confronto, fica mais combustível na fogueira.

A questão racial, é uma evidência, vem de muito antes de Trump, é de sempre na América. Mas o atual presidente, ao colar-se ao supremacismo branco, eliminou o espaço de manobra política para conduzir a procura de apaziguamento.