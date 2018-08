Apesar de não dar jeito ao presidente em exercício — até me custa escrever o seu nome — nos Estados Unidos da América, já que tem tantos amigos que fazem fortunas com petróleo e outras formas de energia que não ajudam em nada o estado do mundo, é indiscutível que as condições em que vivemos se alteraram substancialmente e essa alteração não é fixa, existe a todos os segundos do tempo. Estamos em permanente mutação e talvez seja assim desde sempre, pode ser, mas há mil anos não tínhamos esta pegada tecnológica a poluir, a estragar, a comprimir e estender as capacidades naturais do planeta.

Uma rede de organizações não-governamentais ambientalistas avisa que vamos viver a “crédito” nos próximos cinco meses. Há novas de extensões enormes de gelo a desprender-se de glaciares. E, se estivermos atentos, outras tantas atitudes bizarras para o que comummente se aceita como o estado normal das coisas.

“Hoje, precisaríamos de 1,7 Terras para satisfazer as nossas necessidades”, esclareceu a porta-voz da WWF, Valérie Gramond, organização que pertence à rede Global Footprint Network. E Agosto é “a data em que terão sido utilizadas todas as árvores, água, solos férteis e peixes que a Terra consegue fornecer em um ano para alimentar e abrigar os seres humanos e terá sido emitido mais carbono do que os oceanos e florestas conseguem absorver”. Não foi notícia que tivesse importância significativa para abrir o telejornal, afinal estávamos todos à espera de ver se a ética e teoria se sobrepunham à prática de um vereador da Câmara de Lisboa, não foi? Agora que o assunto está resolvido talvez possamos olhar para o “bigger picture”. Ou não.

Por cá temos um primeiro-ministro que diz ter esperança que avance o furo exploratório em Aljezur. Quando já se sabe que o petróleo não é solução, nós avançamos nessa direcção? Pois. E talvez vá ao ar, à conta do dito furo, a candidatura de Sagres, Lagos e Silves a património imaterial da UNESCO, mas isso que importância é que tem realmente?