O país divide-se com os apoios do Estado à cultura e, do que tenho analisado, ambos os lados dizem disparates. De um lado temos aqueles que dizem “E a saúde? E a educação?” sem perceberem que um Orçamento de Estado tem de dividir o mal pelas aldeias e não é por uma coisa estar má que se vai deixar de investir nas outras até essa estar perfeita. São as mesmas pessoas que acham que não se deve ajudar animais enquanto houver pessoas a passar fome e, claro, são as que não ajudam ninguém, animais ou pessoas. São pessoas que não percebem a importância que a cultura tem na sociedade e na educação e que, por norma, os países com mais cultura são os países mais avançados nas restantes áreas.

Do outro lado, temos artistas que se queixam da reforma baixa e que precisam de dinheiro para pagar a renda, quando andaram a receber bem a vida toda, mas decidiram não declarar para descontarem o mínimo e não pouparam dinheiro porque são muito carpe diem e YOLO e assim. Estavam a contar, como grandes artistas que pensam ser, morrer cedo e não precisarem de usufruir da reforma. Temos pena. Descontassem e poupassem como as outras pessoas.

Dito isto, é óbvio que a cultura deve ser apoiada pelo Estado, isto se queremos ser um país desenvolvido. No entanto, apoiar a cultura não é dar milhões a realizadores que produzem filmes todos os anos que o público não quer ver; não é dar sacos de dinheiro a companhias de teatro que têm peças sem ninguém a assistir, durante anos a fio. Este movimento e manifestações da “Cultura acima de Zero!” deviam ter como foco um país mais culto e não artistas mais bem pagos e, infelizmente, pelo que ouvi de alguns, é pela segunda que estão motivados.

Apoiar a cultura é não é dar subsídios a artistas para que eles possam pagar a renda. Apoiar a cultura é, por exemplo, como foi feito em Itália, em 2016, em que todos os jovens que completassem 18 anos receberiam um bónus de 500€ que podia ser gasto em museus, teatros, cinemas, concertos, ou na compra de livros, música ou filmes. Isto é investir na cultura sem a desvirtuar e sem continuar a dar de mamar a pseudoartistas.