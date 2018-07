Ainda não é desta que o Mundial 1982, realizado em Espanha, deixa de ser, para mim, o melhor campeonato do mundo. Falo do ponto de vista desportivo e da sua envolvência. A equipa de sonho do Brasil, os escândalos que antecederam com a seleção italiana e o futebol transalpino (compra de resultados) que apimentaram a competição, sem esquecer a redenção de Paolo Rossi e a surpresa do outsider Camarões. Mas não só.

Recordo com nostalgia o espetáculo de Sandro Pertini, presidente italiano e uma das figuras da competição fora de campo. Ao lado, o hirto Rei Juan Carlos, monarca de Espanha, na tribuna presidencial do Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. À memória ocorre-me a espontaneidade dos festejos dos golos na final entre a Itália e a República Federal da Alemanha (RFA), quebrando a rigidez protocolar até então em voga.

Por mais que o atual presidente francês, Emmanuel Macron, de camisa e gravata, celebre de braço no ar; ou mesmo considerando as quebras de protocolo e sentidas lágrimas derramadas pela presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović, camuflada como a nova pop star da política europeia, nada se assemelha aos festejos daquele senhor de provecta idade, numa Europa composta então por líderes eternos — François Mitterrand (França), Helmut Schmidt (RFA) e Margaret Thatcher (Reino Unido), entre outros que viriam a ocupar cargos nesse ano e seguinte, como sejam Felipe González, em Espanha e Helmut Kohl, na RFA e o italiano “Bettino” Craxi.

É claro que o Mundial da Rússia ganhou sem dúvida o título de melhor a nível organizativo. O próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, assim o caracterizou e, na qualidade de jornalista que esteve na Rússia, em duas cidades, Moscovo e Sochi, posso testemunhar a excelência da mesma.

Nenhum detalhe escapou. Segurança, transportes, informação, o exército de voluntários, a magnificência dos estádios, os meios disponibilizados e tudo o mais a montante e a jusante. Nada falhou. Nada faltou. A Rússia de Putin mostrou-se ao mundo como uma “senhora” que tem a casa bem arrumada e que sabe receber. E durante um mês não se falou de gasodutos, Síria, diplomatas, nem de mão russa na divisão da Europa. Só de bola.

O triunfo do país do presidente Júpiter

E por falar em casa, o percurso da Inglaterra pode ter um alcance muito para além do relvado, provando que política e futebol andam de mãos dadas desde o início destas competições.

Com a primeira-ministra Teresa May (que andou mais por Bruxelas do que nos palcos futebolísticos) e o país a viver um drama político interno derivado do Brexit, a equipa de Gareth Soughate (já apresentado como o novo homem inglês) teve o condão de unir uma Nação dividida pela saída da União Europeia.