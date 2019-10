Depois, se é verdade que esse sotaque tem um prestígio que ultrapassa as próprias fronteiras do país, esse prestígio é contrabalançado pelo prestígio dos outros sotaques nas regiões em que são falados. É aquilo a que os sociolinguistas chamam prestígio encoberto. Um trabalhador de Liverpool seria impiedosamente gozado se tentasse falar como a rainha. Um professor de Manchester não sente necessidade de imitar um londrino. Um político escocês usa sem medo e sem pedir desculpa o sotaque escocês.

Ora, este prestígio encoberto (um fenómeno de todas as línguas) alia-se, no Reino Unido, a outro facto: ao contrário do que acontece por cá, os deputados britânicos são eleitos de forma individual e representam, antes de mais, os eleitores do seu círculo — e só depois o partido. Um deputado, quando discursa, está a falar para os colegas, mas a pensar nos seus eleitores, que sabem bem quem os representa. Não há nenhum incentivo para imitar sotaques: cada um fala como costuma e os eleitores não só não se importam, como estranhariam se fosse doutra maneira.

Para lá do Parlamento, é hoje possível ouvir uma maior variedade de sotaques na própria BBC — estamos já bem longe do tempo em que BBC English era sinónimo de Queen’s English. Note-se que todos estes sotaques são apenas isso: sotaques. Em geral, os deputados e os locutores da BBC usam o inglês-padrão no que toca à gramática e ao vocabulário (já na rua, a história é ainda mais complicada e interessante).

Ouvir todos estes sotaques no palco mais importante da política britânica ajuda-nos a perceber como o prestígio não está associado a uma maior qualidade linguística. Há grandes oradores no Parlamento britânico, muitos deles com sotaques que nós, pouco habituados a ouvir outros sons do inglês, temos dificuldade em compreender. Não: falar como se fala na nossa terra não é um problema — sei que isto parece óbvio para muitos, mas ainda é comum encontrar quem ache que falar bem é falar como na capital (seja ela qual for). Em Inglaterra, aliás, falar como na capital não é garantia de nada — há londrinos com vogais bem distintas das vogais da rainha.

A existência de tanta variedade é também prova (entre tantas) que a língua é mais do que um instrumento de comunicação: é também, de forma mais ou menos consciente, a expressão sonora da identidade de cada um — e, por trás das maneiras diferentes de falar, escondem-se histórias bem mais interessantes do que pensamos. No que toca ao inglês, poucos as contam tão bem como David Crystal — recomendo, para começar, o livro The Stories of English. Ficamos a perceber como o inglês é um bicho muito atrevido — e a nossa língua, já agora, não lhe fica atrás.

Marco Neves | Escreve sobre línguas e outras viagens no blogue Certas Palavras. É autor da Gramática para Todos — O Português na Ponta da Língua.