Até ao século XIX não havia substituto para o leite materno. Quando a mãe não tinha leite suficiente recorria-se a uma ama. Esta situação difícil – nem sempre havia uma ama disponível, ou a situação económica da mãe permitia contratá-la - mudou em 1865, quando o químico alemão Justus von Liebig, considerado o pai da química orgânica, inventou, patenteou e comercializou o primeiro leite substituto, vendido em forma líquida e depois em pó. Constituído por leite de vaca, trigo, malte e bicarbonato de potássio, faltava-lhe muitos componentes do leite materno, mas resolvia o problema. A industrialização levou ao surgimento de várias empresas que se diversificaram e evoluíram para multinacionais muito poderosas. A mais conhecida começou com a invenção do leite condensado, por Henri Nestlé, em 1867.

Lentamente, o leite em pó infantil começou a substituir o leite materno, acompanhando o desenvolvimento dos países industrializados. As fórmulas aperfeiçoaram-se, sempre a tentar aproximar-se do original humano e os médicos não viram problemas em aconselhar o substituto. Em 1929 foi lançado o leite de soja para crianças alérgicas a lacticínios. Na década de 1970, 75% dos bebés norte-americanos eram alimentados com leite em pó.

A Organização Mundial de Saúde determinou que os leites em pó eram confiáveis, mas nos países subdesenvolvidos surgiu um problema: devido a problemas sanitários, a manipulação do pó é mais perigosa do que o consumo do leite materno, que vai directamente do produtor ao consumidor sem passar por recipientes nem sempre muito limpos. Além disso, novas pesquisas dietéticas consideraram que, por melhor que seja, o leite fabricado não tem as mesmas qualidades imunológicas que o maternal. Como resultado destes estudos, a própria OMS determinou que o consumo deste leite industrial não deveria ser incentivado e que era conveniente acabar com as promoções entretanto utilizadas pelos fabricantes, como por exemplo oferecer amostras às mães, oferecer benefícios vários ao corpo clínico e fazer publicidade que levasse a crer que era melhor não amamentar e usar biberão. Em 1981, a promoção dos leites infantis em pó estava completamente proibida em 84 países.

Estas restrições não interessavam aos grandes produtores. (A lista dos maiores fabricantes mundiais inclui nomes sonantes como Mead Johnson, Nestlé, Danone, Abbott, Friesland e Heinz.) Entretanto, uma mudança de mentalidade nos países mais desenvolvidos levou a que a amamentação voltasse a ser preferida pelos médicos e pelas mães, diminuindo as vendas. A solução encontrada pelos produtores foi expandirem-se para os mercados mais subdesenvolvidos – precisamente aqueles em que a falta de higiene tornava o uso do pó problemático.

Os Estados Unidos sempre apoiaram os interesses das suas grandes empresas no estrangeiro através de iniciativas dos vários departamentos estatais. Essa prática foi reduzida há anos, mas agora, com o Governo de Trump, voltou a fazer parte dos seus procedimentos internacionais. Assim, na reunião da OMS em Genebra deste ano, os representantes norte-americanos propuseram algumas subtis mudanças nas resoluções da organização (que não são vinculativas) referentes ao leite. Especificamente, queriam retirar dos textos o incentivo para que os governos “protejam, promovam e apoiem a amamentação” e outra passagem sobre a restrição de produtos alimentares pouco saudáveis. Quando viram que a sua proposta não tinha maioria, fizeram pressão sobre o Equador para que votasse alinhado com o voto americano, ameaçando retirar vários apoios noutras áreas.