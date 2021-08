Este é um ano de eleições e todos os pedidos são válidos, é um clássico. Para não criar uma petição, escrevo-te para dizer que precisamos que prolongues a época balnear ao limite permitido da lei (diz que é um dia qualquer de Outubro). Além disto, se fosse possível achas que dá para repensares o lugar onde pões os vidrões? É que a malta bebe e vai despejar garrafas às três e quatro da manhã e o ruído, convenhamos, não facilita o sono. Eu desconfio que isto da pandemia deu para a malta beber e está calor. E se te fosse possível disponibilizar sacos para dejectos de cães também era bom. É que há aí malta que anda de Mercedes, mas não os apanha. Talvez seja um problema de coluna, hérnias ou coisa que o valha.

E, já agora, tu tens a certeza de que a malta aí está atenta aos munícipes? Há quem se queixe de continuar à espera de aprovações para construir, e de outras licenças, e não estamos a falar de um ou dois meses de espera, ok? E se metesses os olhos em outra gente, que se rala com o problema da lagarta do pinheiro, também era bom. Seguires os exemplos felizes. Não tens cães? Crianças pequenas? Deves ter.

E se não for abusar, precisamos de bermas nas estradas junto à praia. Os acidentes sucedem-se, as pessoas têm escapado ilesas, mas temos de concordar que não só não é seguro, como não é bonito. Além desta lista devem existir mais umas tantas falhas cruciais, só precisas de ir para a rua e ouvir as pessoas. Uma ideia era copiares o que se faz com os Censos: juntas uns quantos e vais fazer um inquérito de qualidade a quem mora nesta zona. Ficas logo a saber o que precisas de melhorar.

Bem sei que muitas das questões estão agora com as juntas de freguesia, mas quem manda és tu, por isso, por favor, torna-te uma câmara modelar, eco-friendly, pet-friendly, tudo friendly, que dá para fazer uns vídeos fixes e promover o turismo. Esta é uma zona que vive do turismo, não é? Por isso te peço para prolongar a época balnear. Existem inúmeros negócios que não têm passado bem. É a pandemia, claro, mas caramba, a pandemia não pode levar com todas as culpas. É ano de eleições, querida câmara, faz-te à vida e ouve as pessoas. Nós agradecemos, os turistas agradecem, o país agradece. Não te ofendas, precisamos de menos burocracia e mais serviço. Era tão bom. Porque não olhas tu para a Escandinávia ou um desses países? A mesma eficácia, mas com sol e bom peixe? Era ou não era fantástico?