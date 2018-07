É a 3.ª crónica onde argumento que todos os Mundiais (pelo menos os do meu tempo de vida) foram os melhores de sempre. Nesta empreitada, já sabia de antemão que teria de louvar aquelas edições da competição em que a nossa selecção foi menos louvável, ou mesmo aquelas em que Portugal nem sequer se apurou para a fase final. Pronto para essa infelicidade, acabo por ter felicidade com o calendário: calhou escrever sobre o Campeonato do Mundo que me foi mais penoso exactamente nesta penosa semana pós-eliminação dos nossos rapazes. A tristeza de 2018 serve de auxiliar de memória para outra tristeza no passado. Refiro-me a 1998, ano de Mundial com um preâmbulo terrível mas que, ainda assim, vou recordar como melhor de sempre.

Esse doloroso impacto que a Copa de 98 na França me trouxe aconteceu um ano antes, e na Alemanha. Já tive oportunidade de escrever aqui sobre o que ocorreu em Berlim a 9 de Setembro de 1997. Até esse dia fatídico, pensava que nada me causaria um maior nó na garganta do que ver a minha mãe a chorar; contudo, as lágrimas do Rui Costa lançaram-me sérias dúvidas na hierarquia das angústias. O não apuramento português e a vilania do árbitro Marc Batta são uma memória enervante, mas nada se compara à tristeza a que o choro do Rui Costa me transporta.

Não evito a auto-citação sobre o encanto invulgar do n.º 10 português: “À beleza do futebol de Costa juntava-se a subtileza, essa característica que nos grava na retina o que a retina mal registou. Muitas vezes já a bola estava no outro lado do campo quando conseguíamos processar a graciosidade do que acabáramos de assistir. Em jogadores contemporâneos, como Figo ou Zidane (só para recordar dois dos mais belos de sempre), cada finta, cada passe, cada livre, eram denunciados pelo tecnicismo óbvio; eles tomavam conta da bola e, com ela, do adversário. Em Costa era como se a beleza tomasse conta do executante, e não fosse um homem a brilhar no jogo, mas fosse a oportunidade para o jogo brilhar. A classe era superior ao génio, e não há nada mais genial que isso.”

O Campeonato do Mundo de 98 viu-se, portanto, tragicamente apartado de um jogador que elevava o jogo mais do que se elevava a si próprio. Ainda assim, foi um Mundial rico em jogadores elevados. Para termos ideia, este campeonato na França colocou na final, e em oposição, dois dos futebolistas que mais marcaram a transição de século, e seguramente dois que estarão numa curta lista dos melhores de todos os tempos: Ronaldo (o Fenómeno) e Zinedine Zidane.