No site da Samsung, o produto é descrito como uma forma de "combater odores persistentes, cheiros indesejados e germes ocultos". Além disso, o armário inteligente serve também para "refrescar a roupa entre as lavagens".

Chama-se AirDresser e foi lançado pela Samsung a 20 de janeiro. Segundo a marca, esta é "a mais recente solução de lavandaria doméstica" e utiliza ar e vapor para "remover pó e germes, refrescar e higienizar as roupas", pode ler-se numa publicação no Twitter.

