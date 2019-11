O LB-1 fica a 15.000 anos-luz da Terra e tem uma massa 70 vezes maior que a do Sol, segundo a revista Nature.

Estima-se que na Via Láctea haja 100 milhões de buracos negros estelares, mas o LB-1 é duas vezes mais maciço do que o que os cientistas pensavam ser possível, explicou Liu Jifeng, professor do Observatório Astronómico Nacional da China, que liderou a investigação.

"Buracos negros com esta massa nem deveriam existir na nossa galáxia, de acordo com a maioria dos modelos atuais de evolução estelar", acrescentou.

Os cientistas em geral acreditam que existem dois tipos de buracos negros: os buracos negros estelares, mais comuns - até 20 vezes mais maciços que o Sol -, que se formam quando o centro de uma estrela muito grande entra em colapso; e os buracos negros supermaciços que são pelo menos um milhão de vezes maiores que o Sol e cujas origens são incertas.

Mas os investigadores acreditam que estrelas típicas da Via Láctea liberam a maior parte do seu gás através de ventos estelares, impedindo o surgimento de um buraco negro do tamanho do LB-1, explicou Liu. "Agora os teóricos terão que aceitar o desafio de explicar a sua formação", afirmou em comunicado.