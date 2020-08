The Bam&Boo Toothbrush

A The Bam&Boo Toothbrush é uma marca portuguesa de escovas de dentes de bambu fundada em 2017 por Fernando Ribeiro e Nuno Catarino. A escova de dentes Bam&Boo é feita de 95% de fontes renováveis e é 95% biodegradável, afirmando-se como uma alternativa sustentável e ecológica às escovas de dentes feitas 100% de plástico. Atualmente, a empresa envia as suas escovas de dentes sustentáveis para mais de 60 países, sendo que 85% das vendas são para fora de Portugal.

eCO2Blocks

A eCO2Blocks é uma spin-off de da Universidade da Beira Interior fundada por Pedro Humbert, Vitor Sanches e Alan Cunha. Esta startup tem como missão desenvolver e produzir materiais de construção sustentáveis, com alto desempenho, baixo custo e à base de resíduos industriais. Com o objetivo de tornar a indústria do cimento mais sustentável, desenvolveram blocos de construção feitos a partir de resíduos e água não potável. Esta ideia ganhou o Prémio Manuel António de Mota e o ClimateLaunchpad em 2018.

EP Circle

A EP Circle é uma startup tecnológica inovadora que pretende melhorar os serviços de certificação energética, tornando-os mais simples, rápidos, precisos e confiáveis. A sua solução é baseada numa aplicação móvel que recolhe dados no local combinada com um mecanismo de cálculo de energia de última geração implantado na nuvem, que utiliza dados e imagens de alta precisão de satélites. Em 2018, esta startup foi distinguida com o Selo de Excelência da Comissão Europeia.

Builtrix

Fundada em 2016 por Javad Hatami, a Builtrix pretende tornar os dados de energia acessíveis e compreensíveis para todos. Esta startup ajuda a melhorar a gestão de água e energia, o desempenho operacional e a saúde financeira dos edifícios. Trata-se de uma plataforma de rastreamento, análise e avaliação de energia projetada para edifícios comerciais que ajuda a rastrear e avaliar o consumo de energia em edifícios individuais, bem como em todo o portfólio de edifícios.

Live Electric Tours

A Live Electric Tours, fundada em 2017 por Luís Lucas e Djalmo Gomes, é uma startup focada no turismo. Trata-se de uma experiência de self-drive em viaturas 100% elétricas para turistas equipadas com internet e uma câmara que permite partilhar toda a experiência em direto nas redes sociais. A startup portuguesa venceu este ano o prémio de melhor startup do mundo na categoria de Sustentabilidade no Turismo na edição do concurso internacional de startups “Tourism Startup Competition”, organizado pela Organização Mundial do Turismo.