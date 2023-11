Quem assistiu, neste sábado, na Fundação Champalimaud ao Demo Day do Center for Responsible AI, consórcio português liderado pela Unbabel, terá saído da sala com uma de duas sensações: mais preocupado ou mais otimista com o que nos reserva o futuro. Certamente não saiu indiferente, sobretudo porque esta foi uma oportunidade para assistir ao vivo a demonstrações práticas da aplicação de inteligência artificial em produtos que podem ser usados em setores tão diferentes como os da saúde, do turismo, do retalho ou do direito.

Começando por contextualizar: o Center for Responsible AI é um dos projetos apoiados pelo PRR e tem como objetivo posicionar Portugal e a Europa como líder global nas tecnologias de Responsible AI. Reúne dez startups, entre as quais dois unicórnios, oito centros de investigação em Lisboa, Porto e Coimbra, uma sociedade de advogados (Vieira de Almeida) e ainda líderes de indústria em ciências da vida (Bial), retalho (Sonae MC), saúde (Luz Saúde) e turismo (Grupo Pestana). Este grupo trabalha no desenvolvimento de 21 produtos baseados nas tecnologias e princípios da IA Responsável e 10 desses produtos foram agora apresentados.

Paulo Dimas, vice-presidente de Inovação da Unbabel e CEO do Center for Responsible AI, explicou que este evento juntou “algum do melhor talento a trabalhar em Inteligência Artificial” em Portugal. “Estamos a criar uma massa crítica para desenvolver os produtos de IA da próxima geração juntando startups, centros de investigação e líderes de indústria. Queremos que Portugal seja um farol global neste domínio, atraindo o melhor talento em IA Responsável do mundo”, afirmou.

Que produtos foram apresentados?

Sword AI Telerehabilitation apresentado por Sword Health

Trata-se de uma plataforma tecnológica impulsionada por IA que propõe a telereabilitação como um novo padrão de cuidados de saúde. A solução visa dar resposta às dificuldades ainda existentes no tratamento de patologias músculo-esqueléticas, nomeadamente, dependência dos horários dos fisioterapeutas em clínicas especializadas, longas listas de espera no sistema de saúde público, que faz desta patologia uma das principais causas de incapacidade e perda de produtividade no mundo.

Exemplo de aplicação: Esta solução irá permitir que qualquer pessoa consiga aceder a um tratamento personalizado para a redução da sua dor, a partir de qualquer lugar (ou seja, remotamente), com impacto na redução da listas de espera (como, por exemplo, nos serviços de saúde nacional) e ainda ganhos de produtividade em indústrias como o retalho e hoteleiro.

Parceiro de desenvolvimento: Sword Health, CHUSJ, Pestana Hotel Group e Sonae MC

Halo apresentado por Unbabel

Halo foi apresentado “live” no Centre Stage da Web Summit deste ano e voltou ao palco neste Demo Day. É um produto que se debruça sobre o futuro da interação linguística e que junta IA generativa e interfaces neuronais não invasivas. O objetivo é restaurar a comunicação em pacientes que a perderam devido a uma doença neurodegenerativa, como a Esclerose Lateral Amiotrófica que afeta 200 mil pessoas globalmente.

Exemplo de aplicação: Auxiliar pessoas diagnosticadas com doenças que impedem a comunicação, como é o caso da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Parceiro de desenvolvimento: Unbabel, Champalimaud Foundation, Fraunhofer AICOS, INESC-ID, ISR-Lisboa, CHUSJ, (extra consórcio: APELA)

MONITIO: Media Monitoring Intelligence apresentado por Priberam

O Monitio simplifica o processo de investigação e descoberta de conhecimento nas indústrias das ciências da vida, farmacêutica e jurídica através de uma plataforma inteligente de análise de dados que permite aos utilizadores descobrir novas relações, formular hipóteses e tomar decisões.

Exemplo de aplicação: Auxiliar investigadores da área farmacêutica na investigação e desenvolvimento de novos fármacos ao facilitar a revisão de literatura e a descobrir relações inesperadas entre conceitos (patologias, proteínas, genes, biomarcadores, etc).

Auxiliar investigadores da área farmacêutica na investigação e desenvolvimento de novos fármacos ao facilitar a revisão de literatura e a descobrir relações inesperadas entre conceitos (patologias, proteínas, genes, biomarcadores, etc). Parceiro de desenvolvimento: Priberam e BIAL

Emotai Smart App apresentado por EMOTAI

Trata-se de uma solução totalmente personalizada e customizada, alimentada por IA, para prevenir ativamente o esgotamento e a ansiedade.

Exemplo de aplicação: A EMOTAI ajuda empresas a aumentar a sua produtividade ao fornecer uma solução personalizada de saúde mental que permite prevenir e apoiar qualquer pessoa em risco de burnout e ansiedade.

A EMOTAI ajuda empresas a aumentar a sua produtividade ao fornecer uma solução personalizada de saúde mental que permite prevenir e apoiar qualquer pessoa em risco de burnout e ansiedade. Parceiro de desenvolvimento: EMOTAI, Sonae MC, INESC-ID

Affine Knowledge Discovery apresentado por NeuralShift

É um sistema inteligente para pesquisa jurídica eficiente e descoberta de conhecimento de dados jurídicos públicos e não públicos.

Exemplo de aplicação: Ajudar advogados e juristas a encontrar e cruzar informação mais relevante para as tarefas do seu dia-a-dia. Eventualmente, ajudando em tarefas cada vez mais complexas, como a análise de decisões anteriores, a produção de relatórios e a análise de contratos.

Parceiro de desenvolvimento: Neuralshift, INESC-ID e VdA - Vieira de Almeida

Cultural-Aware Multilingual Customer Service apresentado por Unbabel

Um produto que vai para além da tradução, juntando o melhor e mais inovador de IA generativa com o conhecimento de linguistas profissionais e nativos para analisar e reformular o contexto cultural das línguas utilizadas tendo em conta expressões idiomáticas, coloquialismos e referências culturais específicas de cada idioma

Exemplo de aplicação: Permite capacitar os profissionais de Apoio ao Cliente a interagir com clientes de diferentes culturas de uma forma mais confiante e mais apropriada, fazendo com que os clientes se sintam entendidos e apoiados.

Permite capacitar os profissionais de Apoio ao Cliente a interagir com clientes de diferentes culturas de uma forma mais confiante e mais apropriada, fazendo com que os clientes se sintam entendidos e apoiados. Parceiro de desenvolvimento: Unbabel e Grupo Pestana

Automation Flows apresentado por Visor.ai

O primeiro software de auditoria de IA Responsável para suporte ao cliente, que permitirá às empresas ter visibilidade em tempo real para garantir a conformidade com regulamentos e protocolos existentes de IA ou novos.

Exemplo de aplicação: Com base num histórico de chamadas recebidas no Call Center da SONAE MC, é possível auditar essas chamadas automaticamente com recurso a Generative AI e assim preencher automaticamente uma checklist que os supervisores já preenchiam manualmente.

Parceiro de desenvolvimento: Visor.ai, Sonae MC e VdA - Vieira de Almeida

Support Genius apresentado por Automaise

É uma solução de Agent Augmentation, baseada em Inteligência Artificial, e concebida para reduzir os níveis de stress e desgaste associados às funções dos agentes de atendimento ao cliente, maximizar a produtividade das equipas e melhorar a eficiência das operações de suporte.

Exemplo de aplicação: A solução é disponibilizada sob a forma de um plug-in dentro do CRM, que “ouve” (Active Listening) todas as chamadas que chegam ao serviço de suporte. Com recurso a Inteligência Artificial, identifica a questão do cliente e mostra ao agente toda a informação de que este precisa para lhe dar resposta imediata. Desta forma, o agente não tem que pesquisar em diversas bases de conhecimento da marca, documentos, plataformas internas e externas. Adicionalmente, a solução tem capacidades generativas e transacionais, que lhe permitem compor respostas de forma autónoma e executar operações.

Parceiro de desenvolvimento: Automaise, CISUC e Sonae MC

YooniK RID apresentado por Youverse

Um conjunto de serviços biométricos, privados, seguros, justos e explicáveis, capazes de fazer uma correspondência facial e usar o rosto como chave de entrada em serviços como banca digital, supermercados, hotéis, aeroportos, hospitais, etc.

Exemplo de aplicação: Abertura de contas 100% online; Check-in digital em hotéis, ativação descontos e saldo app cliente e check-out em supermercados; face-login em apps e contas digitais.

Abertura de contas 100% online; Check-in digital em hotéis, ativação descontos e saldo app cliente e check-out em supermercados; face-login em apps e contas digitais. Parceiro de desenvolvimento: Youverse e Pestana Hotel Group

Data Democratization apresentado por YData

Produto que permite um acesso fácil aos dados mitigando a discriminação de pessoas ou grupos em sistemas de IA de alto risco, fazendo progressos no sentido das diretivas EU AI Act.

Exemplo de aplicação: O uso de dados sintéticos, juntamente com identificação automática de Informações de Identificação pessoal, permite a criação de ambientes sandbox para o desenvolvimento de inovação no espaço de IA e conformidade com regulações de privacidade na partilha de dados.