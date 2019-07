Destes 60 projetos serão selecionados 20, quatro por cada final regional, que participarão no dia 21 de novembro na grande gala do prémio, que terá lugar no MIT, em Cambridge, no estado norte-americano de Massachusetts.

Dos EUA e Canadá surgem sobretudo projetos que procuram ligar pessoas a oportunidades de emprego, com destaque para a Talent Beyond Boundaries, que ajuda refugiados que têm dificuldade em encontrar oportunidades de trabalho. De destacar ainda projetos como o Rumie, cujo objetivo é garantir que comunidades desconectadas têm acesso a recursos digitais de aprendizagem de alta qualidade.

Da América Latina destacam-se projetos como o TiendaPago, um serviço de empréstimos online com a duração de uma semana para pequenos empresários que normalmente não têm acesso a crédito; o Bolsa Rosa que visa promover o acesso de mulheres a empregos com horários flexíveis dentro das empresas; ou Talentu e a Quantum Talent, que trabalham para criar oportunidades de emprego para trabalhadores menos qualificados.

Um artigo do parceiro

