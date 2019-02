A ferramenta do Facebook que permitirá aos utilizadores apagarem todo o seu histórico de dados será lançada este ano, meses depois de ter sido anunciada pela rede social. A promessa foi feita pelo diretor financeiro da empresa.

David Wehner, diretor financeiro do Facebook, disse nesta terça-feira numa conferência tecnológica do banco Morgan Stanley que a companhia está a planear apresentar a ferramenta, anunciada em maio do ano passado em pleno escândalo pelo uso indevido de dados dos seus utilizadores

Wehner não mencionou nenhuma data específica, mas apontou que a opção "apagar histórico" estará disponível "mais adiante este ano".

Essa ferramenta anunciada no ano passado permitirá aos utilizadores verem a quais aplicativos e sites a rede social está a enviar informações, apagar dados da sua conta e impedir que o Facebook os armazene.

Wehner advertiu que se os utilizadores optarem por apagar os seus dados, essa decisão afetará os esforços da rede social para prosseguir com a publicidade direcionada. "Acredito que seria como um vento contrário em relação à capacidade de ter um direcionamento tão eficaz como antes", apontou.