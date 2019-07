Com o lema ”Moldar o Futuro, Impactar Vidas”, o centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS (FhP-AICOS) mantém o seu concurso, que já vai na décima edição, para procurar as melhores ideias das Tecnologias da Informação e Comunicação.

As ideias submetidas a concurso “devem refletir o potencial impacto nas áreas científicas atualmente em desenvolvimento pelo centro de investigação, como é o caso da interação homem-máquina, do processamento de informação e da computação autónoma”, explica um comunicado enviado pela organização.

Como tal, é dada primazia a temas como “smartphones, saúde, agricultura, países em desenvolvimento, wearables, crowd sourcing, sensores de mobilidade, monitorização de atividade, desporto, segurança, seniores, big data e logística”, refere a nota.

A título de exemplo, no ano passado os vencedores apresentaram propostas tão variadas como um acessório médico para corrigir o pé caído, um sistema de bio-radar, novas baterias a lítio ou um novo tratamento para o tumor glioblastoma multiforme (o que causa a variante mais comum de cancro cerebral).

As candidaturas, já abertas, decorrem até 31 de julho, e as ideias submetidas devem basear-se numa tese concluída no ano letivo de 2017/2018 ou que ainda seja defendida no ano letivo de 2018/2019.

Os candidatos devem preencher o formulário de registo e carregar a apresentação da ideia no site do concurso, tal como é descrito no regulamento.

Os vencedores do concurso serão anunciados a 30 de outubro, no evento de encerramento do Fraunhofer Portugal Challenge. A sessão inclui a apresentação pública dos melhores projetos selecionados na segunda fase do concurso, sendo que as seis melhores ideias vão receber prémios científicos no total de nove mil euros. Estes vão ser divididos em duas categorias (Mestrado e Doutoramento) com três lugares cada (1.º, 2.º e 3.º prémios).