Guilherme Coelho (cofundador e CEO da Maven Pet), João Aroso (fundador e CEO da Leadza), Jon Fath (cofundador e CEO da Rauva), Mauro Frota (fundador e CEO da BHOUT), Miguel Alves Ribeiro (fundador e CEO da SheerME) e Verónica Orvalho (fundadora e CEO da Didimo) foram os empreendedores selecionados para o Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano.

O vencedor deste ano foi Jon Fath, numa decisão de um júri constituído por Gil Azevedo (Startup Lisboa), Margarida Figueiredo (Câmara Municipal de Lisboa), Nuno Pimenta (Google), Filipe Mayer (CCA Law Firm), Inês Sequeira (Casa do Impacto), Miguel Santo Amaro (coverflex & Empreendedor do Ano 2022) e Luis Guerreiro (Presidente do IAPMEI).

É a primeira vez em cinco edições que ganha uma pessoa não portuguesa. Jon Fath é francês e mudou-se há 14 meses para Portugal, após uma passagem por Amesterdão.

Os finalistas do Prémio Empreendedor do Ano disputaram ainda uma segunda distinção para o prémio de Melhor Pitch, votado por jornalistas que acompanham o ecossistema de empreendedorismo nacional, dos os quais faz parte o The Next Big Idea, representado por Rute Sousa Vasco. O vencedor do melhor pitch nesta edição foi Mauro Frota.

Este ano, às categorias já existentes Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano, Prémio de Melhor Pitch e Startup Mais Promissora da Startup Lisboa, somam-se as três novas categorias:

- Prémio Ecossistema, com o intuito de destacar a pessoa ou entidade que tenha contribuído significativamente para o desenvolvimento e sucesso do ecossistema empreendedor português, em parceria com a Webhelp.

- Melhor Startup de Impacto para premiar a startup mais inovadora de impacto social ou ambiental em Portugal, em parceria com a Casa de Impacto.

- Melhor Startup Universitária, com o objetivo de promover o empreendedorismo jovem e destacar a importância do mundo académico para a inovação.

Na categoria "Startup mais promissora", o júri constituído por cerca de 40 investidores nacionais e internacionais escolheu a Musiversal de entre as 15 startups que fizeram pitch, havendo um prémio monetário de 2,5 mil euros.

Da lista faziam parte as seguintes empresas: Arc , Binedge, Bud, CO2OFFSET, Cognimate , GoWizi, Hints, Musiversal, Mystic, Nooka, Purrmi, Unxpose, WalliD, Wavi, Yorba.

Na categoria Melhor Startup de Impacto foram finalistas Actif, Bandora, CO2OFFSETActif e Ubbu, tendo sido vencedora a Actif.

Na categoria Melhor Startup Universitária houve três projetos selecionados Ethiack, QuantumNova e Ward Analytics, tendo sido distinguida a Ward Analytics. Foi ainda feita uma distinção para o Prémio Ecossistema, que visa distinguir uma pessoa ou organização que tenha contribuído para o desenvolvimento do ecossistema empresarial português, e que foi atribuído a Marcelo Lebre.

“Não sabemos o que funciona mas sabemos o que não funciona”, afirmou Marcelo Lebre, sublinhado a necessidade da comunidade se apoiar e trocar experiências.

Após o anúncio dos vencedores, o presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, dedicou palavras de homenagem a João Vasconcelos e salientou que "os melhores momentos são passados com empreendedores”.

Os Entrepreneurship Awards são uma iniciativa da Startup Lisboa e Unicorn Factory Lisboa e nesta edição contaram com a Google for Startups e a CCA Law Firm com parceiros principais.