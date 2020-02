Costumam ser os drones a captar a atenção. Capazes de cruzar os céus durante horas a fio em voo autónomo, são teoricamente aptos para tomar decisões de disparo terminal. Mas estes não são os únicos sistemas de armamento em que o uso de robôs está a ser estudado em cenários de guerra. Sucedem-se projetos de aeronaves de combate ou pequenas embarcações que patrulham os mares sem necessitar de tripulação. Mas há outra área que atrai a atenção, a clássica guerra terrestre também está a ser transformada pela automatização.

Os dois projetos de UGV, unmanned ground vehicle, de que falamos neste artigo, mostram que não só os robôs estão a ser preparados para o combate, como também estão a começar a ser testados no terreno.

Titan, o robô de reconhecimento letal

Robot Titan créditos: Qinetiq/Royal Navy

Ao chegar à praia, as tropas de assalto desembarcam atrás de veículos que parecem jipes com lagartas armados. Mas estes não estão a ser conduzidos por ninguém. À frente dos soldados humanos, robôs desbravam o caminho nos momentos mais perigosos do desembarque. Estão na linha da frente para neutralizar as defesas inimigas, minimizando o risco para os soldados.

Este cenário concretizou-se recentemente num exercício militar na Cornualha. Nele, unidades dos Royal Marines britânicos tomaram de assalto uma praia, acompanhadas de robôs. No terreno, encontravam-se os Titan, desenvolvidos a partir da plataforma THeMIS da Milrem Robotics pela Qinetiq, a agência britânica de desenvolvimento de tecnologias militares de ponta.

Estes robôs são uma plataforma modular e podem ser usados para missões de transporte e salvamento. Mas, adaptando-lhes armas pesadas, também podem atuar em missões de ataque. O uso de veículos autónomos não se esgotou com estes robôs. Nos céus, drones providenciavam apoio e vigilância, fazendo reconhecimento e identificando alvos.