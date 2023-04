O plano é que o módulo Hakuto-R Mission 1 aterre hoje no satélite da Terra, mas a empresa que refere que pode retardar esse poiso para 26 de abril, 1 ou 3 de maio.

De recordar que em abril de 2019 outra empresa privada tentou o mesmo, a SpaceIL, empresa de Israel. O seu módulo chegou à Lua, mas durante os procedimentos de aterragem algo correu mal, com as comunicações com o módulo a perderem-se e o processo a falhar, com o módulo a acidentar-se na superfície lunar.

De acordo com o CEO da empresa japonesa, Takeshi Hakamada, "o cenário está pronto. Quero ser testemunha deste dia histórico que marca o início de uma nova era nas missões comerciais à Lua".

O módulo feito pela empresa japonesa tem cerca de três metros de altura e pesa 340 quilos. Está em orbita desde o mês anterior, após ter sido lançado em dezembro do ano passado, por um dos foguetes da Falcon 9, da SpaceX.

De recordar que apenas os Estados Unidos, a Rússia e a China conseguiram colocar robôs na superfície da Lua, em todos os casos sempre com programas desenvolvidos pelo governo.

Com apenas 200 funcionários, a ISPACE afirma que quer "ampliar a esfera da vida humana ao espaço e criar um mundo sustentável, fornecendo serviços de transporte frequentes e baixo custo para a Lua".