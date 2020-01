Rádio (ou a falta dela), a grande culpada

A história do Termómetro começa como muitas outras e não é com "era uma vez". "Era um miúdo e queria fazer algo", diz-nos no início da conversa Fernando Alvim.

"Como sempre gostei bastante de música, achei que poderia fazer um evento que privilegiasse a descoberta de novas bandas. Era esse o meu principal objetivo: criar um evento que descobrisse novas bandas, que fugisse àquilo que nós já conhecíamos. E foi isso que fiz. A partir de 1994, anualmente, comecei a realizar o Termómetro".

Vencedores do Festival Termómetro 1994 - Blind Zero

1995 - Bad Legacy

1996 - Silence 4

1997 - Feed

1998 - Big Fat Mamma

1999 - Slamo

2000 - Rita Cardoso

2001 - Não houve edição.

2002 - Stowaways

2003 - Alla Polacca

2004 - Sinapse

2005 - Mazgani

2006 - Yesterday

2007 - Fábrica de Sonhos

2008 - Bass-off

2009 - Não houve edição.

2010 - Black Taxi

2011 - Iconoclasts

2012 - Crisis

2013 - Quelle Dead Gazelle

2014 - Soldier's Heart

2015 - Whales

2016 - Eden Lewis II

2017 - Quartoquarto

2018 - Jaguar Jaguar

2019 - a decorrer

Poderia ser uma edição única? Sim, aliás "era aquilo que eu pensava: só vamos fazer isto este ano e acabou-se". Mas tornou-se num evento anual, e a culpa é dos Blind Zero — ou de uns tais de Ornatos Violeta, que não chegaram à final.

"Os primeiros vencedores, os Blind Zero, tornaram-se também eles muito conhecidos. E eu fiquei motivado com isso. 'Não, já agora vou seguir com o festival...'".

Seguiu, e no terceiro ano do festival ganharam os Silence 4. "Em três anos uma série de bandas tornaram-se muito conhecidas, e acabaram também por promover o festival. Foi isso que me fez continuar até aos dias de hoje", recorda o radialista da Antena 3.

Por falar em rádio, esta teve também um papel importante na criação do Termómetro. "Era um miúdo que estava naquele preciso instante sem a sua rádio — e eu faço rádio desde os 13 anos. A rádio onde estava fechou e não sabia o que é que havia de fazer à minha vida... Só estudava, estava no Ensino Superior. Felizmente, nunca mais repeti essa fase da minha vida, nunca mais tive um período sem fazer rádio. Mas na altura estive nove meses, o que foi suficiente para criar esse festival".

25 edições, com algumas mudanças pelo caminho

Sem rodeios, Fernando Alvim assume que no início o Termómetro "era muito mais impactante do que nos dias atuais". Hoje, "é menos influente do que já foi" porque "as bandas antes dependiam de festivais como aquele, não havia Internet".

Mas "através de um esforço que sempre tivemos para o renovar, acho que ele não se tornou obsoleto". E, caso se tivesse tornado, Alvim assume que "terminaria com ele". "Enquanto houver o objetivo de descobrir novas bandas com os mesmos princípios que levaram à sua criação, continuaremos com ele", acrescenta.

"De ano para ano acrescentemos sempre outras fórmulas e outras abordagens, precisamente para nos renovarmos. E captarmos novas audiências, novos participantes, mas sobretudo termos sempre a possibilidade de termos connosco aquelas que virão a ser as bandas ou os autores mais representativos de sucessivas gerações. Se nós conseguirmos isso nos próximos anos então acho que estamos no caminho certo, que é onde me parece que estivemos nestas primeiras 25 edições".

O que mudou então? "O festival deixou cada vez mais de ser um concurso de bandas para ser uma amostra de bandas", explica. Por essa razão "não faz sentido uma banda já solidificada no mercado participar no Termómetro". Não faz sentido nem nunca permitiriam, "porque iria estar a tirar o lugar de alguém".

As mudanças foram mais longe. Deixou de ser "Unplugged", logo nos primeiros dez anos, "passou a aceitar todos os formatos e estilos", deixou de ser um "um festival que se realizava só no Porto para dividi-lo, primeiro, com Lisboa, e depois com várias cidades" e abriu-se "à competição internacional". "Todos os anos tentamos acrescentar algo de forma a modernizar o festival e acompanhar a evolução das coisas", resume.

Mas não foi só o festival que mudou, as bandas também. "Acho que as bandas estão mais equilibradas dentro de palco, honestamente. Acho que antes percebia-se mais as diferenças, a experiência de cada uma delas, do que atualmente", salienta o fundador do Termómetro.

E não são só as bandas, a própria música portuguesa também. Para Fernando Alvim, esta "passa pela melhor fase de sempre"; o que se reflete no próprio Termómetro. "Objetivamente, nunca tivemos tão bons participantes", assume.