LINDA MARTINI

Coliseu de Lisboa, 31 de janeiro

Coliseu do Porto, 13 de fevereiro

A banda termina nos Coliseus a tournée de apresentação do quinto disco de originais. "Foram muitas datas e em todas vocês nos lembraram que isto não é sobre nós, é sobre o que somos juntos — nós e vocês — durante aqueles minutos. Agora que estamos a compor o próximo disco, queremos fechar este ciclo convosco", revelam os Linda Martino num comunicado divulgado pela editora. Em antecipação dos concertos, a banda partilhou a sua versão de “Frágil”, tema de Jorge Palma.

Bilhetes a partir dos 20 euros

PLUTÓNIO

Coliseu de Lisboa, 14 de fevereiro

Esta será a primeira apresentação de "Sacrifício", disco editado em novembro do ano passado. O rapper segue depois para o Porto com duas datas no Hard Club, a 21 e 22 de fevereiro.

Concerto esgotado

GNR

Coliseu do Porto, 14 de fevereiro

Coliseu de Lisboa, 15 de fevereiro

Inserido no "Festival Montepio às vezes o amor", a banda promete um "espetáculo muito especial, com todos os seus grandes êxitos e as canções que fazem parte da nossa vida".

Bilhetes a partir dos 40 euros

JIMMY P

Coliseu do Porto, 22 de fevereiro

Jimmy P celebra neste concerto "único" dez anos de carreira. Para o espetáculo, o músico tentou “construir algo que as pessoas levem dali e que recordem para sempre”. Da lista de convidados que participaram em “Abensonhado", disco editado esta sexta-feira, só não estarão em palco os músicos brasileiros, “porque não vai dar para conciliar agendas”.

Bilhetes a partir dos 15 euros

DEEJAY TELIO

Coliseu de Lisboa, 5 de março

O espetáculo encerra a "Happy Tour" e contará com vários convidados, entre eles Bispo. Esta será a sua estreia na sala nobre da capital lisboeta e o músico "promete fazer história". Antes do Coliseu, a 28 de fevereiro, será editado "D’ Ouro", o novo álbum do artista do qual já se conhece o single "Timidez".