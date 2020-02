"Respeitosa Mente" estava nomeado para Melhor Álbum Fado, mas "é entendimento do artista Ricardo Ribeiro que este trabalho não deve ser integrado na categoria", pelo que é retirado.

De acordo com a organização, para a categoria de Melhor Álbum Fado entra "Puro", de Matilde Cid, juntando-se aos já nomeados "Aqui está-se sossegado", de Camané & Mário Laginha, "Roubado", de Aldina Duarte, e "Um Fado ao Contrário", de Pedro Moutinho.

Os Prémios da Música Portuguesa cumprem a segunda edição, com os vencedores a serem anunciados no dia 25 de março, no Coliseu de Lisboa, e com transmissão em direto na RTP.

Os Play são uma iniciativa da associação PassMúsica, que representa artistas, bandas e editoras discográficas, em parceria com a RTP e a Vodafone.

Leia o comunicado na íntegra

"Os Play – Prémios da Música Portuguesa vem por este meio comunicar que o álbum “Respeitosa Mente” já não fará parte dos nomeados para o Prémio Melhor Álbum de Fado. Não obstante tal álbum ter sido candidatado e selecionado pelo Comité de Nomeação (e como tal divulgado), é entendimento do artista Ricardo Ribeiro que este trabalho não deve ser integrado na categoria de fado, entendimento este que, para a PassMúsica, promotora dos Play, é soberano e assim será respeitado.



Assim “Respeitosa Mente” de Ricardo Ribeiro, será, nos termos do regulamento, substituído, ficando assim nomeados para a categoria de Melhor Álbum Fado, os seguintes trabalhos: “Aqui está-se sossegado” - Camané & Mário Laginha; “Roubado” – Aldina Duarte; “Um Fado ao Contrário” – Pedro Moutinho e

“Puro” - Matilde Cid".