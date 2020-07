Celebrar os cem anos do nascimento de Amália Rodrigues sem celebrar a música que ela cantou seria um erro demasiado crasso. Assim como o é pensar que, de Amália, se ouviu já tudo: todas as canções que gravou, todas as minúcias que registou, todas as histórias que viveu. Frederico Santiago sabê-lo-á bem. Há anos que o cantor lírico do coro do Teatro São Carlos se entrega a um trabalho notável de recuperação e reedição do espólio da fadista, espólio esse que teima (e “teima” será a palavra certa?) em não ter fim.

Ao longo da última década, ao público – não só português, e sim mundial – foi dada a oportunidade de ouvir uma vez mais Amália Rodrigues, pela mão de Frederico Santiago, com o selo da Valentim de Carvalho, editora para a qual a fadista gravou vários trabalhos em vida. “Amália no Chiado”, “Fado Português”, “Amália Canta Portugal” ou “Someday” são alguns dos discos que viram já a luz do dia, mas muito mais há por descobrir. Desde logo “Amália em Paris”, que reúne, entre inéditos, a gravação já previamente conhecida do concerto que Amália deu no Olympia, em Paris, em 1956.

No seu todo, a caixa é composta por 5CDs e um livro de 94 páginas, também ele com fotografias inéditas. Entre as benesses a que os fãs de Amália (ou meros curiosos) terão direito, a 23 de julho, estão alguns registos ao vivo feitos pela rádio francesa entre 1957 e 1965, um outro recital no Olympia (1967) e um espetáculo na mesma sala, em 1975. Se a própria Amália dizia que “de Paris partiu para o mundo”, não menos será verdade a frase de Frederico Santiago, em artigo assinado para a revista Visão Biografia: “a maior homenagem é ouvi-la”. Façamo-lo, pois.

Acho que as pessoas não têm a noção de que nós tivemos uma das melhores cantoras do séc. XX

Porquê Amália?

Porque foi a melhor coisa que a gente teve na música. Acho que as pessoas não têm a noção de que nós tivemos uma das melhores cantoras do séc. XX.

Num texto publicado na revista Visão Biografia, o Frederico escreveu que «em Portugal, a maior parte das pessoas nunca se apercebeu inteiramente da verdadeira dimensão de Amália enquanto cantora». Quais considera serem os maiores atributos da voz da fadista?

Não sei se é a voz em si - o material - ou a inteligência com que ela o usava. Uma coisa não funciona sem a outra. É um bocadinho como se o Miguel Ângelo, com todo o seu génio, tivesse esculpido o David em plasticina, não seria a mesma coisa... Mas, se ele tivesse aquele bloco de mármore de Carrara e não tivesse a inteligência que teve, também não servia. Só uma coisa não serve. E ela tinha as duas.

No mesmo texto, escreve também que «foi no estrangeiro que se reconheceu melhor a relevância musical da mulher portuguesa mais famosa de sempre». Acha que em Portugal, tanto quanto continuar a ouvir Amália, é necessário estudá-la?

Não, de todo. Acho que o principal na arte é sentir. E há muitas pessoas que sentem aquilo mesmo sem estudar. Não é o estudo que faz essa sensibilidade. Na literatura, quando se lê muito, pode-se comparar: mais depressa percebemos que um escritor é o que é. Na música é a mesma coisa.

Rui Vieira Nery escreveu que a «arte» de Amália é, «acima de tudo, uma arte sublime do dizer». Dados os poetas que lhe percorreram a voz, é correto dizer que Amália foi, ao mesmo tempo, cantora e declamadora?

Sim, sim. Mas qual é o grande cantor que não o é? Embora ela, muitas vezes, conseguisse... No "Barco Negro", quando ela faz aqueles "ais", só com um "ai" consegue transmitir muita coisa. Ela conseguia fazer as duas coisas. Mas tinha uma maneira muito especial de dizer a palavra, sem dúvida. E, sobretudo, sabia o que queria salientar num texto. Não canta com a mesma voz a 'Gaivota' como canta a 'Mariquinhas' ['Vou Dar de Beber à Dor']. Adapta sempre isso à música.

Não conheço outros casos de uma pessoa que pudesse, sem mudar nada na sua performance, estar às oito da noite no Lincoln Center e à meia-noite num restaurante com emigrantes

Amália dizia que o rótulo de «fadista» lhe foi colado pelas pessoas. No seguimento destas duas últimas questões, parece-lhe necessário "roubar" Amália ao fado e falar também das suas capacidades, da sua influência em outros géneros musicais, como o folclore ou o flamenco?