— Amo-te.

— Pois, eu também não

A história começa com uma linha de baixo, gloriosa e lasciva, antes de a melodia de um órgão Hammond se começar a aninhar nos nossos ouvidos, de onde raramente sairá. Ou talvez comece algo antes, mais precisamente em 1967, com uma entrada orquestral e a voz da única possível rival de Marilyn Monroe no que toca a sex symbols dos anos 60, Brigitte Bardot. Ou, até, num puro e límpido piano, o mesmo que ouvimos em “Gainsbourg – O Homem que Amava as Mulheres”, filme de 2010 que conta a história do poeta, músico, boémio, sedutor, controverso, alcoólico e tantos adjetivos mais, que fez estremecer a França e o mundo numa época em que tais tremores de terra – o Maio de 1968, a onda hippie, a Guerra do Vietname – eram absolutamente comuns.

Mas, se quisermos ser honestos, a história de 'Je T'aime Moi Non Plus' começa na verdade muitos anos antes de a canção ser sequer editada na sua versão mais conhecida, a que foi gravada com Jane Birkin. Começa quando Joseph Ginsburg, ucraniano judeu que emigrou para Paris após a Revolução Russa, ensinou ao seu filho Lucien – posteriormente Serge – a tocar piano, sem saber que desse gesto nasceria um dos maiores compositores de música pop do século XX, autor de mais de meio milhar de canções. E continua numa França ocupada durante a II Grande Guerra, quando a criança Serge era forçada a usar, na lapela, a horrenda estrela dourada que o reduzia à condição de “judeu”. Prossegue quando Serge decide abandonar a pintura e dedicar-se à música, tocando em bares fumarentos. E atinge o seu primeiro ponto alto com a ajuda de uma outra grande figura da França do pós-Guerra: Boris Vian.

Foi o escritor – também músico – quem mais influenciou Serge Gainsbourg no início da carreira deste, tendo sido igualmente o primeiro a dedicar-lhe uma crítica positiva no jornal satírico “Le Canard Enchaîné”, em 1957. À altura, Gainsbourg era mais tímido do que aquilo que veio a demonstrar nas décadas subsequentes, mas o espírito subversivo já lá se encontrava. É que só a subversão, a vontade de rasgar com os bons costumes, daria origem a canções tão bizarras quanto mórbidas quanto fabulosas como 'Le Poinçonneur des Lilas' (1958), sobre um pica-bilhetes que, farto do marasmo do seu emprego, decide picar a sua própria cabeça.

O início de carreira de Gainsbourg, apesar de ter dado origem a alguns temas hoje clássicos, não foi aquilo que se possa chamar de sucesso retumbante: o público rejeitava-o, os críticos não queriam saber, as canções flutuavam durante alguns metros e caíam rapidamente como um balão rebentado. Mas o músico beneficiou, e muito, de ter amigos certos nos sítios certos, como o supracitado Vian, como Jacques Brel e principalmente como Juliette Gréco, que cantou – e popularizou – 'La Javanaise'.