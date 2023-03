Em comunicado, a organização do festival lembrou que o alinhamento do evento “parte sempre da música, [e alarga-se] também às ‘talks’ e documentários, proporcionando um espaço de encontro e troca de experiências entre melómanos de todo o mundo”.

A dupla norte-americana Sunn O))) é composta por Greg Anderson e Stephen O’Malley, e descrita, no Bandcamp dos próprios, como “uma síntese de diversos: drone, ur, ‘noise’, metal, minimalismo/maximalismo; apoiada por um elenco de colaboradores”.

Essa lista de colaborações vai de Scott Walker aos japoneses Boris e aos noruegueses Ulver, passando pela compositora islandesa Hildur Guðnadóttir, entre outros.

“Conceptualizados e formados em março de 1998, os Sunn O))) têm desafiado as formas como pensamos sobre música desde então. […] Eles induzem estados de trance meditativo que emanam da sua linha lendária de amplificação e das suas composições tectónicas de existência, dedicadas aos mistérios da vida e do cosmos, capazes de abanar a Terra”, acrescenta a página do grupo na editora Southern Lord, criada por Anderson.

Em Portugal, estrearam-se na sala 2 da Casa da Música, no Porto, em 2006, seguindo-se uma atuação na galeria ZDB, em Lisboa, em 2010.

Os bilhetes para os dois dias de Amplifest estão à venda a partir de hoje, pelo valor de 99 euros.