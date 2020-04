Os Chameleon Collective, grupo anglo-português composto por Jonathan Miller, Jed Allen e Maria Leon, tinham um álbum a ser lançado no mês de abril, “The LA Sound is Back – 1979”, com edição pela Sony Music. Mas o surto do novo coronavírus obrigou-os a adiar a edição em CD e vinil para o último trimestre de 2020.

"Motivados pelo sentimento de impotência", assim refere a nota de apresentação da iniciativa, os Chameleon Collective decidiram antecipar um dos temas do disco, “The Ghost of Zeca Afonso”.

O tema conta com vídeo um especial e cujos os lucros obtidos com as visualizações do videoclip no YouTube serão doados na totalidade ao Centro de Referência de ECMO (CRe-ECMO) do Centro Hospitalar Universitário de São João.

A banda deixa, por isso, um pedido ao seu público: "cada um apenas terá de ver o vídeo para estar a ajudar". "Quanto mais visualizações obtiver o vídeo, mais resultados terá esta ação", acrescentam.

Roberto Roncon, coordenador do Centro de Referência de ECMO do Centro Hospitalar Universitário de São João, agradece a iniciativa e explica como será aplicada a verba.

"É com enorme satisfação que agradecemos ao Chameleon Collective a enorme generosidade em apoiar o nosso Programa! Convosco, tudo será mais fácil! Obrigado! (...) Comprometemo-nos a aplicar a verba angariada em equipamentos concretos (desde os ventiladores, bombas e seringas de perfusão e demais equipamentos de cuidados intensivos até aos equipamentos de proteção individual – máscaras, luvas, batas, viseiras – ou outros) que já se estão a adquirir atualmente no âmbito do COVID-19".

Centro de Referência de ECMO tem por missão o tratamento de Doentes do Norte e Centro de Portugal hipercríticos com falência cardiorrespiratória que não respondem ao tratamento convencional iniciado nas unidades de cuidados intensivos.

Veja aqui o vídeo: