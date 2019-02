A nova diretora das feiras ARCO de arte contemporânea da IFEMA - Feria de Madrid, Maribel López, revelou hoje em Lisboa que a próxima feira ARCOlisboa, prevista para maio deste ano, "vai ter um foco em África".

A nova responsável, que ainda fará a codireção com Carlos Urroz na próxima ARCOmadrid, de 27 de fevereiro e 03 de março, falava aos jornalistas em Lisboa, durante a apresentação da próxima edição da feira na capital espanhola, onde vão estar 13 galerias portuguesas de arte.

Questionada pelos jornalistas no final da apresentação, Maribel López revelou que uma das novidades para o próximo certame na capital portuguesa “vai ser um foco em África, com a curadoria nas mãos de Paula Nascimento”.

Paula Nascimento foi a curadora do Pavilhão de Angola na Bienal de Arte de Veneza 2013, projeto que valeu àquele país africano a atribuição do Leão de Ouro de melhor representação nacional, pelo júri do certame.

Quanto à ARCOmadrid, que este ano terá 203 galerias de arte de 31 países, com o Peru como país convidado, a diretora disse que “as mudanças serão de pormenor, de pequenos melhoramentos, porque a transição está a ser preparada há algum tempo, e será suave”, declarou.

Na edição de 2019 da ARCOmadrid, a representação portuguesa estende-se desde o programa geral, com dez galerias, o programa Opening com duas, e o Diálogos com uma, além da participação de curadores e diretores de museus nos Encontros Profissionais.