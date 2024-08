A iniciativa, com um orçamento de cerca de 400 milhões de dólares (mais de 358 milhões de euros) contribuídos pela Austrália ao longo dos próximos cinco anos, quer melhorar a capacidade das nações do Pacífico para reforçarem “a segurança interna e apoiarem-se mutuamente em momentos de necessidade”.

“Esta iniciativa é uma continuação da histórica cooperação policial dos países do Pacífico para manter a paz e a segurança regional e apoiar-se mutuamente em momentos de necessidade”, afirmou o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que participa hoje em Tonga na reunião de líderes políticos do Fórum das Ilhas do Pacífico.

Aprovada por unanimidade durante a reunião do Fórum, a iniciativa irá estabelecer até quatro centros regionais de formação policial no Pacífico e um centro de coordenação na cidade australiana de Brisbane, observou o Governo da Austrália, num comunicado.

O programa criará ainda uma força policial multinacional que poderá ser enviada para os países da região em caso de “grandes acontecimentos ou momentos de crise”.

O Fórum das Ilhas do Pacífico é constituído pela Austrália, Fiji, Ilhas Cook, Nova Caledónia, Polinésia Francesa, Micronésia, Nauru, Nova Zelândia, Niue, Palau, Papua Nova Guiné, Ilhas Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu, enquanto Kiribati anunciou a saída da organização.

A Austrália, que juntamente com os Estados Unidos tem historicamente sido a principal influência sobre as nações do Pacífico, tem voltado a sua atenção para a região desde o opaco pacto de segurança assinado em 2022 entre a China e as Ilhas Salomão.

A China mantém uma presença policial modesta, mas visível nas Ilhas Salomão, para onde envia agentes para treinar a polícia local em táticas de tiroteio e motim.

Semanas antes da reunião em Tonga, os líderes das Fiji, Vanuatu e Ilhas Salomão deslocaram-se a Pequim, onde destacaram a cooperação com a China e a capacidade do gigante asiático para prestar assistência ao desenvolvimento e os seus objetivos de segurança.

Camberra tem criticado os pactos de segurança entre Pequim e os seus vizinhos insulares do Pacífico e sublinhou que os agentes da polícia chinesa não devem ter “qualquer papel” na segurança das nações do Pacífico.