Cinema Drive-In :Festival de cinema AVANCA

O que é: Antecipando o que irá acontecer em julho, a organização do 24º Festival de Cinema AVANCA 2020 comemora a reabertura das salas de cinema previsto para o primeiro dia de junho, com um “Mini Drive-In” de hoje para segunda-feira. Este evento marca assim o início das atividades do festival que decorrerá entre 18, 22 e 26 de julho. Em ecrã gigante ao ar livre serão exibidas as curtas-metragens “A tua vez” de Cláudio Jordão e David Rebordão, Prémio Estreia Mundial e “Tweet Tweet” de Zhanna Bekmambetova, Prémio Animação na edição anterior do festival.

Quando: 00:05

Onde: Ribeira do Mourão em Avanca.

Concerto : Eddy Tussa

O que é: Com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica em Lisboa, Eddy Tussa, músico angolano a residir em Portugal, apresenta um espetáculo solidário com os artistas, em direto, a partir do Auditório Carlos Paredes. Eddy Tussa está em palco com o suporte da banda constituída pelos músicos angolanos Carlitos Chiemba, Mayo, Boper, e o maestro Galeano, com participação especial de Yuri da Cunha.

Quando: Às 17:00 - Auditório Carlos Paredes, Benfica.

Onde: No Facebook

Concerto : Orquestra Barroca em "Concertos em Casa"

O que é: Na véspera do regresso da Orquestra Barroca à Sala Suggia, 16 músicos deste agrupamento residente da Casa da Música, sob a direção do seu maestro titular Laurence Cummings, apresentam Chacony, de Henry Purcell, em mais um “Concerto em Casa”.

Quando: 19:00

Onde: Neste website

Concerto: Tim inaugura Live@ACasinha

O que é: Tim, o vocalista e baixista dos Xutos & Pontapés, inaugura uma série de concertos chamados “live@casinha”, dados a partir de um espaço apelidado de”caixa negra”. O bilhete para assistir custa 10 euros.

Quando: Às 18:00.

Onde: Neste website

Teatro : apresentação online "Os Ovos Misteriosos"

O que é: No âmbito da iniciativa "Sofá de cena", o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana disponibiliza o espetáculo "Os Ovos Misteriosos" de Ricardo Simões.

Quando: Às 10:00

Onde: Na sua página de Facebook - https://www.facebook.com/teatro.do.noroeste.cdv/

Corridas: Maratona Clube de Portugal

O que é: O Maratona Clube de Portugal promove sete corridas virtuais gratuitas, com o objetivo de promover a atividade física.A distância das provas virtuais pode ser concluída em um só dia ou em etapas, em cada um dos três dias da calendarização, que contempla quatro corridas de 10 quilómetros e três de cinco. Hoje termina a corrida de 5 km.

Quando: Até ao fim do dia

Onde: Onde quiser. Precisa de se inscrever aqui e pode ver o regulamento aqui