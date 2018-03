Thierry Fremaux, responsável pelo festival de cinema de Cannes disse ao ‘Hollywood Reporter’ que a plataforma Netflix e outros serviços de ‘streaming’ (emissão através da internet) vão deixar de concorrer à Palma de Ouro no festival francês.

“As pessoas da Netflix adoram a passadeira vermelha e gostariam de estar presentes com os outros filmes. Mas percebem que a intransigência do respetivo modelo é agora o oposto do nosso”, disse Fremaux.

No ano passado quando o filme “Okja”, de Bong Joon-ho, e “The Meyerrowitz Stories”, de Noah Baumbach, foram autorizados a participar na competição, várias figuras do cinema protestaram. Sindicados e cineastas franceses condenaram a decisão e prometeram protestos. Agora, a organização muda as regras para o edição deste ano.

Na altura, Fremaux defendeu a decisão com o objetivo de trazer alguma inovação ao concurso, e também para não perder duas obras de cineastas conceituados para outros festivais. Recorde-se que nenhum deles chegou a ser premiado.

Ainda assim, Thierry Fremaux acreditava que a Netflix, uma OTT norte-americana, iria mudar as regras para se adaptar ao festival. “No ano passado, quando selecionámos estes dois filmes, pensei que podia convencer a Netflix a distribuí-los nos cinemas. Fui presunçoso, eles recusaram”, disse o responsável pelo festival ao ‘Hollywood Reporter’.