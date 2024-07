O programa experimental chama-se CopenPay, que decorre entre 15 de julho e 11 de agosto, e envolve "transformar ações verdes em moeda para experiências culturais", sublinha a autoridade de turismo da capital dinamarquesa, Visit Copenhagen, também conhecida como Wonderful Copenhagen, em comunicado.

Como exemplo, os visitantes que levarem resíduos plásticos para a Galeria Nacional da Dinamarca terão acesso a uma oficina onde poderão transformá-los numa obra de arte, enquanto aqueles que forem de bicicleta ou de transporte público até a famosa planta de aquecimento da cidade podem esquiar numa pista de esqui artificial no telhado do edifício.

“A CopenPay recompensa ações como ciclismo, participação em esforços de limpeza ou voluntariado em quintas urbanas com acesso a uma variedade de experiências enriquecedoras e maravilhas quotidianas de Copenhaga. Isso inclui visitas guiadas gratuitas a museus, aluguer gratuito de caiaques e até mesmo um almoço vegetariano gratuito feito com colheitas locais”, acrescentou a declaração da Wonderful Copenhagen.

A simplicidade do sistema permite uma participação fácil: os turistas podem mostrar um bilhete de comboio, chegar de bicicleta ou apresentar outra prova simples de ações verdes para resgatar as recompensas. Neste verão, todos os turistas estão convidados a participar do CopenPay, com atualizações regulares sobre atrações e recompensas disponíveis em copenpay.com.