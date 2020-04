Teatro:

A Canção de Lisboa

Hora: 21:00 - 23:00

Onde acontece: https://www.facebook.com/teatro.politeama/

_____________________________________________________________

Transmissão online a peça "Spettri"

Hora: 19:00

Onde acontece: www.ctb.pt

_________________________________________________________

Apresentação online da peça "Deserto,deserto"

Hora: 21:30

Onde acontece: https://www.youtube.com/watch?v=6yqFffrM_oI

_________________________________________________________

Música:

Tiago na Toca

Hora: 22h00

Onde acontece: https://www.instagram.com/tiagobettencourt/?hl=pt

_____________________________________________________________

Concerto de Embalar | Miguel Araújo

Hora: 21h00

Onde acontece: https://www.instagram.com/miguel_araujo_insta/?hl=pt

_____________________________________________________________

Outras conversas e iniciativas:

Live with Massimo Bottura (Osteria Francescana)

Hora: 19:30 - 20:00

Onde acontece: https://www.instagram.com/massimobottura/?hl=pt

_____________________________________________________________

À Conversa Joana Mortágua com Carolina Torres

Hora: 22h00

Onde acontece: https://www.instagram.com/p/B_VVqHiJloU/

_____________________________________________________________

Leilão online solidário da obra de Bordalo II “Young Black Panther”

Hora: até às 21h00

Onde acontece: www.cml.pt/leiloes/online/1235/lotes/1/young-black-panther

_________________________________________________________

Sugestões sem hora marcada:

O British Council tem disponibilizados 112 documentários que contam uma história com mais de 80 anos. Produzidos pela organização cultural e educativa, na conturbada década de 40, serviram na altura como propaganda política, mostrando um certo retrato de como os britânicos viviam, trabalhavam e se divertiam.

As histórias a preto e branco pertencem à British Council Film Collection e foram preservadas com a ajuda do British Film Institute, um dos maiores arquivos de filmes do mundo.

Há muito por onde escolher: basta visitar a British Council Film Collection para conhecer o arquivo, mas a instituição deixa algumas sugestões:

Women in War Time: Há histórias das mulheres-piloto, de motoristas de ambulâncias e daquelas que se dedicam ao trabalho no campo para responder às necessidades em tempos de guerra. Não falta, ainda, o retrato das muitas mulheres que se tornaram enfermeiras para assistir os soldados feridos na guerra.

The Great Game: Conta-se a história da febre do futebol e de como é vivida no país, dos recreios das escolas passando pelos pequenos clubes locais até aos grandes estádios. Finalmente, o documentário apresenta imagens das finais do campeonato 1945 que ficou conhecido como Football League War Cup.

Colour in Clay: Jarros, canecas, bules, pratos. Da arte de moldar o barro, passando pelo quente forno, até à recta final, de desenho e pintura das peças, este pequeno filme mostra o processo de criação da “cerâmica britânica moderna.”

Cambridge: Uma visita à icónica cidade universitária para conhecer as ruas, os estudantes e a vida académica. Estes 23 minutos mostram ruas repletas de gente, a pé e de bicicleta mas também abre uma porta às salas de aula, onde um professor garante: “Este curso não é tanto sobre o que saberão repetir no vosso exame final, mas sobre o que se recordarão daqui a 10 anos.”