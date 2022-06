O jornal Público e a revista Blitz ambos adiantam que Nick Cave vai regressar a Portugal para tocar a 3 de setembro no festival Meo Kalorama, em Lisboa.

Trata-se assim da segunda data em solo nacional na atual digressão, já que Nick Cave and The Bad Seeds foram um dos cabeças de cartas do NOS Primavera Sound, tocando a 9 de junho.

A vinda à edição inaugural do Kalorama, que será organizado no Parque da Bela Vista, marca o retorno de Nick Cave à capital passados 14 anos. Foi durante a promoção a "Dig, Lazarus, Dig!!!" que o australiano visitou Lisboa pela última vez, em concerto no Coliseu dos Recreios, a 21 de abril de 2008.

Nick Cave junta-se assim a um cartaz composto por nomes como Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Disclosure, Jessie Ware, Crawlers, Ornatos Violeta, Róisín Murphy, James Blake, Years & Years, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches, The Lathums e Bomba Estéreo, entre outros.