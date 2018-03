A lista das nove marcas finalistas foi divulgada no final da semana passada, depois de as coleções outono/inverno dos ‘designers’ terem sido apresentadas num ‘showroom’ em Paris, a 01 e 02 de março, durante a semana da moda.

Entre as 1.300 candidaturas, de 90 países, Inês Amorim foi a única portuguesa que chegou à meia-final desta edição do prémio LVMH para os Jovens Criadores de Moda, no valor de 300.000 euros e com um apoio técnico e financeiro durante um ano.

A ‘designer’ apresentou a coleção de pronto-a-vestir masculino da marca Ernest W. Baker, que fundou, em 2016, com o norte-americano Reid Baker, depois de terem estudado na Domus Academy, em Milão, uma referência mundial em arquitetura, design, gestão e moda.

Desde que criaram a marca, os ‘designers’ trabalharam para diferentes nomes da indústria da moda como Haider Ackermann, Yang Li, Wooyoungmi e Rejina Pyo e foi na participação num ‘showroom’ da Semana da Moda Masculina de Paris, em janeiro, que foram “descobertos” por um ‘caça-talentos’ da LVMH.