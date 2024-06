Este ano e comparando com a edição anterior houve uma mudança no pico de chegada do público ao recinto, antecipando das 18h00 para as 16h00 e um aumento de 50% das vendas operadores de alimentos e bebidas presentes no festival.

Alterações na gestão de filas na saída:

Tal como o SAPO24 reportou no fim de semana passado, a formação de filas foi algo bastante evidente na saída do recinto.

Para evitar o acumular de pessoas na hora de maior fluxo de saída do recinto, foi posta em prática uma operação Stop & Go, que consiste em gerir o avanço das pessoas na fila com paragens regulares, para que o escoamento seja feito mais lentamente e maior segurança do público e também evitando assim um aglomerado de milhares de pessoas no trânsito ao mesmo tempo.

Segundo a organização, assim conseguem salvaguardar-se questões prementes como a segurança – ao reduzir o risco de acidentes e permitir controlar o número de pessoas em áreas específicas -, a eficiência – por permitir que as pessoas possam movimentar-se com mais facilidade do que numa multidão sem controlo.

Stop & Go:

Stop: Quando a quantidade de pessoas numa área atinge um limite seguro, a entrada é temporariamente interrompida. Isto pode ser necessário em áreas como portões de entrada, setores específicos do evento ou áreas de acesso limitado.

Go: Uma vez que a área se esvazia ou o fluxo de pessoas é redistribuído, a entrada é liberada novamente.

Gestão de Fluxo:

-Monitores e sinalizações serão usados para direcionar o fluxo de pessoas, evitando aglomerações em pontos críticos;

-Áreas específicas podem ser isoladas ou abertas conforme a necessidade, dependendo da densidade da multidão.

Comunicação:

-Informações claras e constantes vão ser fornecidas ao público através de altifalantes, ecrãs, aplicações do evento e funcionários treinados;

-A coordenação entre os organizadores, equipa de segurança e outros responsáveis é essencial para a implementação eficaz da operação;

Nova gestão das casas de banho:

No Parque Tejo foi implementado um aumento de 40% no número de WCs em relação à Bela Vista.

Há 490 WCs (incluindo WCs acessíveis e não binárias) distribuídas por todo o recinto. Há que ter em conta que num evento desta dimensão é natural que se formem filas, também porque as pessoas tendem a escolher os WCs mais centrais, criando nesses WCs maior concentração de filas do que nas das extremidades do recinto, especialmente nos intervalos dos concertos. Para melhor fluxo e gestão de filas, haverá uma equipa 30 pessoas para operacionalizar esta gestão dentro dos WCs e mais 25 pessoas do lado de fora, com megafones, para orientar o público na direção das que estiverem com menos afluência.

De modo a garantir a melhor experiência para o público, há mais de 400 pessoas na equipa de limpeza.

Alteração na alimentação:

Em relação à Bela Vista, há no Parque Tejo mais 17 pontos de alimentação e bebida: 39 de alimentação, 12 bares, 5 cafés e 1 gelado, perfazendo um total de 57 espaços.

Tendo em conta que houve um aumento de 50% das vendas dos operadores de alimentos e bebidas presentes no festival, no próximo fim de semana haverá reforço de stock, de pessoal, e equipa de staff com megafones a orientar as pessoas para as zonas de alimentação com menos movimento.

A organização sugere que o público consulte a APP para ter conhecimento das diversas opções de espaços de restauração espalhados por cada uma das áreas da Cidade do Rock.

Redução da poeira:

Para reduzir o pó no ar a organização instalou cerca de 15.000m2 de relva sintética e 18.000m2 de piso compactado removível nas frentes de palco e em zonas específicas do terreno. Para evitar o pó que se levante das vias de circulação originais do parque. Além disso, a organização usa camiões cisterna a espalhar água reutilizada pelo solo antes da abertura de portas e nas vias e serviço ao longo de todo o dia.

Visibilidade no Palco Mundo:

Devido à tendência que se observou no comportamento do público que se concentrou na parte superior da clareira do Palco Mundo, a organização irá reforçar a comunicação nos écrans para convidar as pessoas a deslocar-se para outras áreas de boa visibilidade, e que não ficaram preenchidas no primeiro fim de semana. Uma dessas áreas como a lateral da clareira onde está localizado o stand da Hyundai.

Mudanças na acessibilidade:

O recinto do Parque Tejo está pensado de forma a receber com a maior comodidade possível todas as pessoas, sem exceção. A plataforma de mobilidade condicionada tem capacidade para cerca de 60 pessoas, dependendo do tamanho da cadeira de rodas.

No primeiro fim de semana, o Rock in Rio Lisboa teve a funcionar em pleno um espaço sensorial, shuttles adaptados, Língua Gestual Portuguesa (LGP) nos ecrãs do Palco Mundo, LGP no Palco Galp, espaços Sinta o Som em todos os palcos, áudio descrição, uma oficina de apoio e empréstimo de cadeiras e kit motorizados. Pelo recinto, estão colocadas plataformas em todos os palcos. Para colmatar a grande afluência à plataforma do Palco Mundo registada no primeiro fim de semana, no próximo fim de semana o espaço Sinta o Som será reformulado e serão reencaminhadas para lá pessoas que não estejam em cadeira de rodas e que consigam deslocar-se até esse espaço.

Um novo canal de informações no Whatapp

A partir de hoje está também disponível um canal de WhatsApp Oficial do Rock in Rio Lisboa. Através deste link, qualquer pessoa pode seguir o canal e receber informação em tempo real antes e durante o festival.

Os festivaleiros vão ser avisadas sobre informações como filas, espaços de alimentação com menos fila, WCs disponíveis com menos afluência, avisos de concertos quase a começar, entre outros.