A cantata “Carmina Burana”, de Carl Orff, para banda sinfónica e coro, é a obra que preenche, hoje e domingo, dois concertos a realizar na Aula Magna, em Lisboa.

A interpretar os concertos comemorativos do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, que se assinala hoje, vão estar a banda dos bombeiros de Loures, os coros emCANTUS – Associação Coral de Odivelas e Camerata Vocal de Torres Vedras, bem como a soprano Carla Caramujo, o tenor Carlos Guilherme e o barítono Armando Possante, sob direção musical de Jorge Camacho, divulgou a Fundação Inatel, promotora da iniciativa, em meados de agosto.

O primeiro concerto realiza-se às 21:30 e o segundo às 17:00, tendo ambos entrada livre.

O Dia Nacional das Bandas Filarmónicas celebrou-se, pela primeira vez, em 2013, por iniciativa do então secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, aprovada em Conselho de Ministros.

“Embora simbólica”, a iniciativa foi uma “forma de reconhecimento” e de “validação” do trabalho desenvolvido pelas bandas filarmónicas em Portugal ao longo de décadas, como a definiu, na altura, o secretário de Estado.

Em 2013, Portugal contava com 720 Bandas Filarmónicas, 1.200 escolas de música, 50 orquestras ligeiras e 900 agrupamentos corais. Um total superior a 250 mil pessoas, na maioria jovens, praticava música com regularidade em associações culturais.

Também hoje, vai ser apresentado oficialmente o processo de candidatura das Bandas Filarmónicas Civis à lista representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), no Teatro da Trindade, em Lisboa, às 17:00.

A candidatura vai ser liderada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal, com o apoio da Fundação Inatel e das três bandas filarmónicas daquele concelho, duas delas com mais de um século de “atividade ininterrupta”, segundo o presidente da autarquia, Vítor Proença.