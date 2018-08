Até ao fim do ano, vão sair ainda os livros de José Saramago que faltava incluir na coleção da Porto Editora para ficar com a obra completa no seu catálogo.

“Este caderno tem características muito especiais: obedece à lógica dos cadernos até à atribuição do Nobel e depois transforma-se numa agenda, onde anota viagens e encontros que tem”, afirmou, referindo que o livro vai ser apresentado pela primeira vez no dia da inauguração do Congresso Internacional José Saramago, que decorre em Coimbra, em outubro.

Quando se celebram 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago, a Porto Editora vai publicar o “Último caderno de Lanzarote”, um diário inédito do autor, descoberto casualmente por Pilar del Rio, correspondente a 1998, ano em que o escritor foi galardoado, anunciou hoje a editora, numa apresentação aos jornalistas, que teve lugar na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa.

Em outubro, a Porto Editora publica o segundo volume das memórias do antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, “Quinta-feira e outros dias 2 – Da Coligação à ‘Geringonça’”.

Sobre a edição deste livro, Manuel Alberto Valente afirmou, brincando, que “todos os editores têm na sua atividade anual uma espécie de euromilhões”, que no caso é este livro, cujo primeiro volume foi um “êxito de vendas”, havendo já indicadores que apontam para que o mesmo aconteça com este, nomeadamente o número de exemplares que está a ser encomendado pelas livrarias.

“É um livro extremamente importante para a análise dos últimos anos da nossa vida política”, acrescentou.

Ainda sem título em português, a Porto Editora vai publicar por altura do Natal um “’thriller’ de grande intensidade dramática” escrito pelo ex-presidente norte-americano Bill Clinton em parceria com o escritor James Patterson, intitulado “The President is Missing”.

Também pela Porto Editora, Cláudia Gomes salientou a aposta na “estreia-sensação” da australiana Holly Ringland, com um romance intitulado “As flores perdidas de Alice Hart”.

No que respeita à não-ficção, a Porto Editora vai lançar “O que aprendi com Bob”, um novo livro da série de histórias da amizade entre um homem, James Bowen (o autor), e um gato que adotou.

A apresentação do livro em Portugal contará com a presença do autor e deste “famoso gato”, avança a editora.

“Próximo Destino”, um guia para viagens de sonho em formato ‘low cost’, escrito pelos autores do premiado blogue Viajar entre Viagens é outro dos destaques da Porto Editora na área da não-ficção.

Na Sextante Editora, João Rodrigues realçou a ficção estrangeira, com a publicação, em outubro, de “Lembranças Adormecidas”, o mais recente e primeiro romance de Patrick Modiano depois da atribuição do Nobel da Literatura, em 2014.

A Sextante edita ainda em setembro o último livro de Jean-Paul Dubois, “A Sucessão”, nunca anteriormente publicado em Portugal e que foi finalista do Prémio Goncourt.

Já na chancela Livros do Brasil, São José Sousa destacou “Brincadeira e Divertimento”, livro que consagrou o escritor norte-americano James Salter – de quem a mesma editora já publicou outros dois livros - como “um dos grandes estilistas da prosa do nosso tempo”.

No ano em que se assinalam os 130 anos da edição de “Os Maias”, de Eça de Queiroz, a Livros do Brasil lança uma nova edição de “A Tragédia da Rua das Flores”, “o livro que serviu de base à elaboração de ‘Os Maias’”.

Na mesma chancela vão sair reedições de “Doutor Jivago”, de Boris Pasternak, “A Náusea”, de Jean-Paul Sartre, e de “A morte feliz”, de Albert Camus, os dois últimos esgotados há muitos anos.

Na Coleção Vampiro, a Livros do Brasil decidiu “apresentar novos clássicos policiais aos leitores” e aposta em “Mistério em Branco”, de J. Jefferson Farjeon, “um clássico da literatura policial, que é simultaneamente um conto de Natal.

“Foi um êxito na altura em que foi lançado [1937] e em 2014, quando foi reeditado pela British Library, tendo atingido o top de vendas”, destacou São José Sousa, considerando que é um livro “perfeito para o Natal deste ano e um convite a conhecer o autor”.

A poesia vai estar igualmente em grande destaque, na Assírio e Alvim, com o lançamento, até ao final do ano, do primeiro de três volumes da obra poética completa de António Ramos Rosa, e da poesia reunida de António Botto, um dos nomes mais importantes do modernismo português.

Outro destaque da Assírio e Alvim é a publicação, pela primeira vez em Portugal, de uma antologia dos principais poemas de Ron Padgett, “um dos mais importantes poetas norte-americanos vivos”, salientou Manuel Alberto Valente.

[Notícia atualizada às 17h38]