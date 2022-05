Qualquer análise tem de começar em 1964, ano da primeira participação de Portugal no concurso. António Calvário levou "Oração" a Copenhaga, mas no bolso trouxemos zero pontos (a pontuação nula voltaria a repetir-se em 1997, com "Antes do Adeus" de Célia Lawson). Espanha, por seu lado, tinha feito a sua estreia anos antes, em 1961, em Cannes.

É importante sublinhar que esta análise apenas incide sobre a sobre a votação na final. A partir de 2003, face ao número cada vez maior de países a competir, o acesso à final passou a ser garantindo a partir de duas semifinais. Portugal não garantiu passagem por nove vezes (de 2004 a 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019) e não participou por duas desde então (2013 e 2016). Espanha faz parte do chamado "Big-5" ("Big-4 entre 2004 e 2010), o grupo de países que pela sua contribuição (monetária) para o organismo organizador do Festival, a União Europeia de Radiodifusão (UER), tem um lugar garantido na final.

0 pontos vão para...

Entre 1964 e 2022, Portugal não votou nas canções espanholas 21 vezes e Espanha “zerou” as canções portuguesas por 19 vezes (a última este sábado).

Há, até, dois intervalos temporais onde Espanha simplesmente ignorou Portugal na altura de pontuar. Entre 1980 e 1982 e entre 1994 e 1997. Do outro lado da fronteira, como é que se diz, nem bons ventos, nem pontuação?

Por sete vezes, em situações em que podiam votar um no outro (exemplo, estando ambos na final), os dois países escolheram não o fazer (1965, 1976, 1077, 1982, 1992, 1994 e 1999).

Como se vota na Eurovisão? O televoto de cada país vale 50% da pontuação total; os outros 50% ficam a cargo da opinião de especialistas da indústria musical, escolhidos pelo país em questão. Cada painel de jurados dos países participantes atribui pontos (de um a oito pontos, e depois dez e 12 pontos para as duas melhores) e, durante a final, um representante de cada país anuncia as pontuações. "Inserir nome do país", douze points...", recorda-se da frase? Mas nem sempre foi assim. Ao longo dos anos, houve muitos e diferentes sistemas de votação. A pontuação foi evoluindo. Em 1964 eram apenas atribuídos 5, 3 e 1 pontos pelo júri. Anos depois, em 1967, a votação já variava entre 1 a 10 pontos. O modelo como o conhecemos hoje, de 1 a 12, entra apenas em vigor em 1975.

O televoto só começa a ser aplicado em alguns países em 1997. No ano seguinte e até 2000, o voto do júri desaparece e o voto por telefone passa a ser o único modelo de votação.

Só 2009 é adotado o modelo 50/50% (televoto/júri). O júri nacional regressa e passa a ser composto por cinco profissionais do mundo da música, que avaliam a performance de cada um dos países, exceto o seu. Entre os critérios de avaliação está a capacidade vocal do cantor, a performance em palco, a composição da música, a originalidade da canção e a atuação.

O modelo de votação como conhecemos entra em vigor em 2016. No caso do televoto, apesar de cada país também atribuir pontos na mesma escala usada pelo júri, os votos de todos os países são somados. Desta forma, sabe-se o total de votos do público atribuído a uma canção, sem que haja distinção dos pontos atribuídos por cada país.

Das vezes em que Espanha deu zero pontos a Portugal, há algumas que podem 'cair' pior. Como é o caso da ausência de pontos no ano de José Cid ("Um grande, grande amor", 1980), das Doce ("Bem Bom", 1982) ou de Lúcia Moniz ("O meu coração não tem cor", 1996, que teve o melhor resultado até à vitória de Salvador Sobral, um 6º. lugar).

Mas ao contrário também há coisas complicadas de explicar. Como em 1979, quando Espanha se classificou em 2º lugar, a 9 pontos da canção vitoriosa de Israel. Caso Portugal tivesse dado 10 pontos (e não zero) a "Su canción", de Betty Missiego, a vitória da edição desse ano seria espanhola.

E a pontuação máxima vai para...

No que concerne à pontuação máxima, Portugal atribuiu 12 primeiros lugares a Espanha e os nossos vizinhos apenas nos brindaram por seis vezes com o máximo dos pontos ("Lusitana Paixão", de Dulce Pontes, em 1991, é um desses casos).

Nas duas vitórias de Espanha na Eurovisão, em 1968 e 1969, Portugal contribuiu para esse resultando atribuindo as pontuações máximas aos temas espanhóis dessas edições.

Só desde 2010, Portugal deu a Espanha 12 pontos por cinco vezes (mas também lhes atribuiu zero por três edições).

No mesmo período, Espanha só teve oportunidade de votar em Portugal por por cinco vezes, as que chegámos à final, pontuando duas vezes com 0 pontos e uma com a pontuação máxima (12 pontos para "Amar pelos Dois").

Se muita gente ficou revoltada com a diferença entre os 12 pontos/0 pontos atribuídos nesta última edição, que deu a vitória à Ucrânia, pois saiba que não foi a primeira vez que tal aconteceu.

Em 2018, quando Portugal foi a casa da Eurovisão pela primeira vez, já tínhamos pontuado o tema espanhol "Tu canción", de Alfred García e Amaia Romero, com 12 pontos. Em resposta, "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal, recebeu zero pontos (e terminou em último na classificação).

No que toca ao televoto, cujos valores passaram a ser conhecidos desde 2016, a tendência é um pouco diferente. Em 2017, o voto popular espanhol deu a pontuação máxima a Portugal ("Amar Pelos Dois) e nós retribuímos com zero pontos. Em 2021 voltámos a dar aos nossos vizinhos uma mão cheia de nada e em troca recebemos apenas um ponto.

Em 2022, o televoto nacional seguiu a mesma tendência do júri português e atribuiu 10 pontos a "SloMo", de Chanel. O voto popular espanhol foi mais generoso que o júri especializado e deu quatro pontos a "Saudade, Saudade", de Maro.

Os Kalush Orchestra venceram a edição deste ano da Eurovisão. O voto do público foi decisivo e "Stefania", tema que representou a Ucrânia, entra para o segundo lugar dos temas mais pontuados (uma lista liderada por Salvador Sobral). O voto do júri espanhol não pontuou o tema ucraniano e o de Portugal atribuiu-lhe 8 pontos. Já o televoto de ambos os países deu a pontuação máxima à Ucrânia.