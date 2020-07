Apresentada hoje, a campanha, inserida num programa das Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, Cávado e Ave, que pretende apresentar 24 "pratos de excelência", um por cada concelho, a campanha daquele município de Braga integra já mais de 30 restaurantes, cada um com as suas especialidades de robalo e todos comprometidos com as medidas de segurança recomendadas pela Direção Geral de Saúde.

Robalo do mar escalado na brasa, confecionado a vapor, em modo de cataplana, com arroz caldoso, em forma de escabeche, no forno, são algumas das propostas mas, garante a organização, " independentemente da forma de ser cozinhado será sempre um excelente repasto" com um produto da terra.

"Escolhemos o Robalo como poderíamos escolher o Polvo, o vinho ou o marisco. O objetivo é tornar Esposende num destino gastronómico de excelência ligado ao mar, porque o nosso lado atlântico não se esgota no Robalo," afirmou na apresentação o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.

Além do lado gastronómico, a iniciativa tem um lado económico: "É também função do município promover os nossos produtos endógenos de forma a ajudar os agentes económicos, aqueles que já estão no terreno e aqueles que podem surgir", explicou.

"O Robalo está aqui" quer, assim, "impulsionar a retoma económica, enquanto realça o que de melhor tem na tradição culinária, na cultura atlântica, nas opções de restauração e na produção local de alimentos”, referiu o autarca.

A lista de restaurantes aderentes está disponível no website do Visit Esposende, sendo que o programa conta ainda com workshops para os restaurantes com o chef Marco Gomes e com a nutricionista Elsa Madureira.

Do programa consta ainda, em agosto, um evento para influenciadores digitais, onde os convidados ficarão a conhecer as especialidades da região.