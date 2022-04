— Suspenso do CR em 11 de Agosto e não foi afastado do comando da RMC? Não só tal não aconteceu como me parece que se movia com algum à vontade nos campos político e militar.

Tinha assumido a dupla missão de garantir o cumprimento do Programa do MFA e comandar uma RM que tinha de ser colocada em condições de o fazer cumprir.

Actuei naqueles dois campos sempre com o maior cuidado, ponderação, compreensão dos novos acontecimentos políticos, nunca me furtando a qualquer diálogo com civis ou militares. Entendia que, por exemplo, a disciplina militar não deveria ser exclusivamente imposta, mas consentida, que o êxito da missão do MFA assentava numas FA’s conscientemente disciplinadas. De facto consegui adquirir algum respeito na sociedade em que me movia, o que me permitiu aceder, com algum à vontade, aos novos meios políticos e militares procurando, por feitio, furtar-me sempre às luzes da ribalta. As minhas intervenções, na comunicação social, só surgiam quando necessárias ao apoio da revolução e, nunca, para me promover política ou militarmente.

Adquiri, de facto, uma “força” que me permitia actuar, aparentemente, em “roda livre”. 10 dias depois da tomada de posse do 5o Governo, 10 capitães, representantes de 10 unidades da RMN, apoiantes do documento dos 9, reagindo a posições políticas do seu Comandante da RMN, apresentaram-se no meu Quartel-General, em Coimbra, colocando-se sob o meu comando. Corvacho, na sua ânsia de obter informações, sobre a actividade da extrema-direita no norte do país, tinha cometido o erro de manter, na secção de informações do seu comando, militantes do PCP, atitude com a qual os capitães discordavam. E, nesse mesmo mês, dadas as confusões com os desaparecimentos de armas para serem distribuídas a civis, consegui que fossem retiradas todas as culatras das armas ligeiras, existentes no Depósito de Armas do Exército, que foram guardadas numa das unidades da minha Região Militar.

Mas os problemas vão continuar, com a indigitação de Pinheiro de Azevedo para a formação do VI Governo Provisório e a manutenção, pelo PR, da decisão da nomeação de Vasco Gonçalves para o cargo de CEMGFA. De Coimbra telefonei a Pinheiro de Azevedo e perguntei-lhe se não tinha receio de assumir a direcção do Governo, sendo CEMGFA o general Vasco Gonçalves, dadas as decisões da Assembleia do MFA e as contestações de militares e de políticos. Reagiu mandando-me a Coimbra um helicóptero, para eu comparecer numa reunião que ia ter com Costa Gomes e Vasco Gonçalves.