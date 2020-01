Entre experiências imersivas por percursos “desconcertantes” e “mundos fictícios”, aos visitantes são dadas a conhecer obras da Städelschule Architecture Class (SAC), de R. H. Quaytman, Nathalie Djurberg & Hans Berg e Anish Kapoor.

Além destas obras, o projeto ainda integra uma obra de Olafur Eliasson, artista atualmente em exposição no Museu e no Parque de Serralves, e uma obra de realidade aumentada de Koo Jeong A, apresentada no Parque da fundação.

À Lusa, Daniel Birnbaum adiantou que este projeto, além de ser uma “experiência” para perceber como é que o mundo da “vanguarda tecnológica” e da arte se “misturam”, visa também atrair “novos e diferentes públicos” aos museus.

“A arte é para todos e [o facto de] esta exposição poder estar num museu, [permite] alcançar pessoas que não estão tão acostumadas a ir, o que nos abre uma visão muito democrática para as artes visuais”, concluiu o comissário.