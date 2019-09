A diretora artística do FOMe, Jeannine Trévidic, explicou à agência Lusa que a edição de 2019 do festival “alia teatro de marionetas à gastronomia” e a organização está, pelo segundo ano consecutivo, assegurada pela Companhia de Teatro do Algarve (ACTA), em conjunto com os municípios de Albufeira, Faro, Olhão, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

“Este ano, em relação ao ano passado, temos mais espetáculos, no ano passado tínhamos 10 companhias, entre companhias portuguesas e estrangeiras, e este ano temos 18 companhias e 50 espetáculos, quando no ano passado tínhamos 38. Portanto, o festival aumentou em artistas e espetáculos”, afirmou Jeannine Trévidic.

A diretora acrescentou que o festival, que hoje foi apresentado publicamente, vai ainda contar com “mais cinco experiências gastronómicas” no âmbito do “conceito de ‘e Outros Comeres’, levando ao público “experiências gastronómicas a partir dos espetáculos”.

Vão também ser realizados duas oficinas, porque “é importante apostar na formação”, referiu ainda Jeannine Trévidic, sublinhando que o programa apresenta “um total de 57 eventos, entre espetáculos, ‘workshops’, experiências gastronómicas e uma exposição de marionetas”.

“Vamos trazer mais companhias internacionais, o que é bom para o público poder conhecer mais trabalhos de companhias que vêm de outros países, como a Alemanha, Reino Unido, Hungria, Brasil, Espanha, França, Países Baixos, Turquia e Itália”, enumerou.

Jeannine Trévidic explicou que há espetáculos com ponto de partida em “objetos, alimentos e utensílios de cozinha”, que servem de “metáforas para contar a história”, mas há também “experiências gastronómicas criadas com base nas produções artísticas”, surgidas de uma relação em que “o artista e chefe de cozinha trabalham em conjunto, inspirando-se no trabalho um do outro para apresentar um produto criativo”.