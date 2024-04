O evento tem atividades previstas em vários locais e freguesias do Fundão e o programa integra diferentes iniciativas.

“Dezenas de escritores e ensaístas irão reunir-se no Fundão, numa iniciativa que irá contar ainda com concertos, teatro, exposições, oficinas, sessões de contos, performances e ‘workshops’”, informou hoje o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

Na quarta-feira, é apresentado o livro “Louvado seja o pesadelo”, de Paulo Faria, seguido de um concerto, enquanto à noite, às 21:30, decorre na sala de espetáculos Octógono o espetáculo “Cantigas de maio”.

A Feira do Livro, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, abre na quinta-feira às 09:30, no local onde ficam patentes as exposições “Crónica de uma revolução”, de José Vilhena, e “Personagens literárias”, de MariUp.

Durante o dia está prevista a oficina artística “Parece, mas não é”, com o ilustrador Carlo Giovani, o espetáculo musico-teatral “Histórias de cantar”, pela Escola de Música HarmoniArte, uma sessão de contos, a apresentação dos livros “O velho da montanha”, com Rute Cancela e Carlo Giovani, e “A desobediente: uma biografia de Maria Teresa Horta”, com a presença da autora, Patrícia Reis.

Na sexta-feira, alunos e comunidade educativa promovem uma arruada poética, às 14:30, e, para as 17:00, está marcada a performance poética “arte sentada onde todos têm lugar”, na Praça do Município e na Rua da Cale.

No sábado, há oficinas de arte, conversas com a moderação de autores, espetáculos músico-teatrais, concertos, encontros poéticos e apresentação de livros.

Às 10:30, realiza-se uma oficina para crianças, onde se vai ensinar a criar um livro, às 16:30 é apresentado o livro “Na terra dos outros”, de Manuel Abrantes, e às 21:00, no Octógono, tem início o espetáculo “Lisbon Poetry Orchestra”.

O último dia começa com a caminhada literária, às 08:30, “Pelos trilhos de Eugénio de Andrade”, que percorre a rota com o nome do poeta.

À tarde, são apresentadas as obras “O dever de deslumbrar: biografia de Natália Correia”, com Filipa Martins, “Amália – ditadura e revolução, a história secreta”, de Miguel Carvalho, e são atribuídos os prémios do Concurso de Poesia Albano Martins 2024.

Às 18:00, realiza-se o espetáculo “A liberdade tem asas”, de Benita Prieto, Fernando Guerreiro e Pilar Puyana, na Biblioteca Eugénio de Andrade.

De quinta-feira a sábado decorre o programa paralelo a Festa da Palavra Nas Aldeias, em oito freguesias do concelho do Fundão, no distrito de Castelo Branco: Alcaide, Pêro Viseu, Lavacolhos, Alpedrinha, Fundão, Souto da Casa, Silvares e Barroca.

O programa completo pode ser consultado nas plataformas digitais do município do Fundão.