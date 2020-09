A primeira ‘longa’ da realizadora portuguesa juntou a distinção do público do festival ao prémio de Melhor Realização do júri nacional, anunciado no sábado, dia em que foram conhecidos os vencedores das principais categorias da 17.ª edição do festival.

Estreado no festival de Berlim, em fevereiro, onde recebeu o Prémio da Crítica Internacional, “A Metamorfose dos Pássaros” conquista os dois prémios do IndieLisboa apenas uma semana depois de ter vencido a competição do festival de Pesaro, em Itália.

Na categoria de Curta-metragem, o prémio do público do IndieLisboa, no valor de mil euros, recaiu na produção francesa “Mardi de 8 à 18″, de Cecilia Arce, uma história sobre a forma como “o caos organizado de uma escola molda o quotidiano profissional de Névine, uma jovem professora cuja prioridade é ajudar os alunos e não controlá-los” que, de acordo com a crítica, promete ser capaz de nos fazer “voltar às cadeiras das salas de aulas”.

o Prémio IndieJúnior, no valor de 500 euros, foi para “A Minha Vida em Versalhes”, de Clémence Madeleine Perdrillat e Nathaniel H’limi, uma ‘curta’ de animação francesa sobre uma menina de oito anos, Violette, que, depois de perder os pais, vai viver com um tio que trabalha no Palácio de Versalhes.