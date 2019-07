"Fechámos acordo com uma distribuidora internacional, a Rushlake Media [com sede em Colónia, Alemanha], e espero que o filme comece agora a passar em canais de televisão, embora estejamos ainda a meio do circuito de festivais onde o filme irá passar", afirmou Sara Gouveia.

"Esta é a minha primeira longa-metragem, eu já tinha feito um outro filme, o ‘Mama Goema: The Cape Town Beats in Five Movements', de 55 minutos, totalmente filmado na Cidade do Cabo", explicou a realizadora.

Sara Gouveia considerou que "The Sound of Masks" é a "primeira experiência" no formato documental, que aconteceu depois de visitar Moçambique, no âmbito de vários projetos no campo da fotografia e televisão.

"Em termos de anos de trabalho no filme, embora não tenha estado totalmente dedicada a ele porque estou sempre a trabalhar noutros projetos, desde o desenvolvimento até à sua finalização, deve ser há volta de uns cinco anos", referiu.

O filme-documentário, que estreou no ano passado no Festival Internacional de Cinema Documental de Amesterdão (IDFA, sigla em inglês), encontra-se traduzido para português como "Dança das Máscaras", é falado em português com passagens em língua maconde, falada em Moçambique, e legendado em Inglês.

O filme retrata as tradições culturais em torno da dança ‘mapiko' (uma manifestação artística do povo maconde, que habita o norte de Moçambique e o sul da vizinha Tanzânia) como um ato de "resistência política".

Segundo a realizadora, a narrativa desenvolve-se em torno de um personagem central, Atanásio Nyusi, contador de histórias e dançarino moçambicano de ‘mapiko’.