"Queremos agradecer a todos os que votaram em nós e apoiaram a Ucrânia. Os nossos corações estão com vocês, muito obrigado", disse Oleh Psiuk, o vocalista da banda ucraniana numa primeira reação aos microfones da organização.

"Foi uma longa e difícil jornada, como sabem. Por causa da atual situação no nosso país, durante muito tempo, nem tivemos oportunidade de ensaiar", acrescentou enquanto segurava o troféu.

Questionados sobre que palcos querem pisar no futuro, o rapper aludiu novamente à situação atual do país invadido pela Rússia a 24 de fevereiro. "No palco da Ucrânia independente, em qualquer palco, de qualquer cidade ucraniana livre e independente", respondeu.

A Ucrânia venceu esta noite o 66.º Festival Eurovisão da Canção, realizado em Turim, Itália, tendo a representação portuguesa, a cargo de Maro, ficado em nono lugar.

A vitória da Ucrânia, a terceira na Eurovisão, com “Stefania”, pela Kalush Orchestra, deveu-se essencialmente à votação popular, não tendo o Reino Unido, que venceu na votação dos júris nacionais, conseguido ultrapassar os 631 votos da Ucrânia, 439 deles dados pela votação popular.

No 66.º Festival Eurovisão da Canção, juntos os votos dos júris nacionais e a votação popular, o Reino Unido ficou em segundo lugar e a Espanha em terceiro.

