"A nossa coragem impressiona o mundo, a nossa música conquista a Europa! No próximo ano, a Ucrânia será a anfitriã da Eurovisão. Pela terceira vez na história. E acredito que não será a última vez", escreveu o presidente ucraniano numa publicação no Instagram.

"Faremos o nosso melhor para um dia receber os participantes e convidados da Eurovisão na cidade ucraniana de Mariupol. Livre, pacífica, reconstruída!", acrescentou.

Ainda antes da final deste sábado, e face ao favoritismo do tema ucraniano, que liderou as casas de apostas desde o final de fevereiro, alguns países já se tinham oferecido para receber a próxima edição do festival. É o caso da Espanha, Islândia e Suécia, de acordo com a imprensa internacional.

"Stefania”, dos Kalush Orchestra, é o tema vencedor da edição deste ano do festival da Eurovisão. Eram os grandes favoritos e o voto do público confirmou-o. A canção da Ucrânia teve 439 pontos do voto popular, mas tinha tido apenas 192 pontos do júri.

Para ler também: